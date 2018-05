Begu, surpriză uriaşă în primul tur la Madrid

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Irina Begu a învins-o pe letona Jelena Ostapenko, a cincea favorită, cu 6-3, 6-3, sâmbătă seara, în prima rundă a turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.685.828 euro. Begu (27 de ani, 36 WTA) a trecut de Ostapenko (20 de ani), numărul cinci mondial, campioana de la Roland Garros, după o oră şi 24 de minute.

Românca a făcut cel mai bun joc al său din ultima vreme şi şi-a dominat adversara, alternând loviturile, astfel încât letona a greşit destul de mult. Begu a avut patru aşi, opt winners şi doar zece erori neforţate, în timp ce Ostapenko a reuşit 24 de lovituri direct câştigătoare, dar a comis şi 39 de erori neprovocate. Irina a avut procentaje la ambele servicii de peste 60 la sută (67%, respectiv 62%), în timp ce baltica nu a atins 50% (47% la primul, 48% la al doilea).

„Mă simt extraordinar de bine. Sunt fericită că am făcut un meci foarte bun şi că am câştigat. Cred că am fost solidă pe tot parcursul meciului. Pot spune că iubesc să joc la Madrid. E o plăcere pentru mine. E turneul meu preferat. Sper să am performanţe bune şi în acest an aici. Mă simt foarte bine. Am servit foarte bine. M-au ajutat meciurile de la Fed Cup şi cele de la Istanbul”, a declarat românca.

Irina Begu a ajuns în sferturile de finală în urmă cu doi ani la turneul patronat de Ion Ţiriac în capitala Spaniei, unde a fost învinsă de Simona Halep, scor 3-6, 6-0, 1-6.

Înainte de venirea la Madrid, Begu a ajuns până în semifinale la Istanbul, unde a fost învinsă de franţuzoaica Pauline Parmentier.

În turul doi, Begu va juca împotriva Mariei Şarapova, care a eliminat-o, ieri, în primul tur, pe Mihaela Buzărnescu, scor 6-4, 6-1. Şarapova s-a impus într-o oră şi 22 de minute.

„Cu siguranţă va fi un meci foarte greu. Mă aştept la un meci greu”, a spus Begu, care şi-a asigurat un cec de 36.775 euro şi 65 de puncte WTA.

Favorite trimise acasă

În primul tur s-au mai înregistrat şi alte surprize. Americancele Venus Williams, locul 8 WTA şi cap de serie 8, şi Coco Vandeweghe, locul 13 WTA şi cap de serie 12, au fost eliminate, sâmbătă seară.

Williams a fost învinsă, cu scorul de 3-6, 6-2, 6-3, de Anett Kontaveit din Estonia, locul 29 WTA, într-o oră şi 54 de minute. Americanca era pe partea de tablou a Simonei Halep, locul I WTA, pe care o putea întâlni în semifinale.

Coco Vandeweghe, care a eliminat-o pe Halep în sferturi la Stuttgart, a pierdut, cu scorul de 5-7, 0-6, meciul disputat în prima manşă cu jucătoarea franceză Kristina Mladenovic, locul 22 WTA. Partida a durat o oră şi 27 de minute.

Vandeweghe era pe partea de tablou a favoritei doi, daneza Caroline Wozniacki, care, ieri a dispus în două seturi, 6-3, 6-1, de australianca Daria Gavrilova.