Calificare cu emoţii pentru Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a doua a turneului de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.685.828 euro, după ce a învins-o pe Katerina Siniakova (Cehia), cu 6-4, 2-6, 6-4. Cîrstea (28 de ani, 35 WTA) a trecut de Siniakova (21 de ani, 51 WTA) după două ore şi trei minute, aceasta fiind a doua victorie în tot atâtea meciuri directe. În 2017, la Eastbourne, Sorana s-a impus cu 6-3, 6-2, în primul tur.

„Un meci cu câteva urcuşuri şi coborâşuri. Am început bine, 6-4, apoi am coborât puţin nivelul. Mi-a servit bine şi imediat cum a reuşit break-ul, ăla a fost setul. În decisiv, am jucat bine până la 5-1; apoi am făcut un pas în spate, în loc să încerc să rămân agresivă. Şi m-a costat, s-a făcut 5-4. Dar mă bucur că am reuşit să închei. E o jucătoare destul de periculoasă, astfel că e o victorie bună pentru mine”, a explicat Cîrstea.

Momentul psihologic al meciului a avut loc la finalul decisivului, când, condusă pe propriul serviciu, sportiva din Bucureşti a decis să abordeze o tactică de totul sau nimic. A câştigat patru puncte la rând şi a ridicat mâinile în semn de victorie. „Sunt mândră de faptul că am reuşit să scot acest meci... Eu mă retrăsesem, dar la 5-4, 0-30 am zis să dau fără frică în minge, să fiu agresivă. Măcar, dacă pierd, să fie pe mâna mea”, a mai spus românca.

Pentru Cîrstea urmează un duel extrem de tare, cu Daria Kasatkina, favorită 14, care a reuşit finală la Indian Wells. „O ştiu cât de cât, ne cunoaştem. E o adversară periculoasă, dar nu există meci uşor aici. Mă voi pregăti voi intra în teren pregătită”, a concluzionat sportiva din România.