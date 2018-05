Marius Baciu şi-a criticat dur jucătorii

« Alte stiri din categoria Sport

Marius Baciu, antrenorul principal Juventus Bucureşti, a digerat cu greu umilinţa cu FC Botoşani. Baciu a declarat că nu a înţeles de ce elevii săi nu au respectat planul pe care l-au avut pentru acest meci şi de ce au evoluat cu frică împotriva echipei lui Costel Enache. „Am avut meciuri bune, în care ne-am organizat foarte bine, dar, în această partidă, am avut o greşeală mare şi am primit primul gol. Noi nu aveam această calitate de a reveni în meci, la fel ca-n partida cu Mediaş, ne-am deschis foarte mult şi am fost o echipă largă. Am început foarte prost meciul. Am fost timoraţi. Eu am mare încredere în jucătorii mei, eu sper în continuare în salvarea de la retrogradare. Însă, de multe ori, eu am prea multă încredere în ei, iar ei nu au deloc. Chiar nu ştiu cum să antrenez frica. În multe momente, chiar nu-i înţeleg. De ce atâta frică? Chiar nu pot să înţeleg”, a declarat Marius Baciu, la finalul partidei pierdute cu FC Botoşani.

În urma înfrângerii la scor de neprezentare în faţa FC Botoşani, Juventus Bucureşti a rămas ultima în clasamentul din play-out. Echipa pregătită de Marius Baciu este la cinci puncte de prima echipă aflată deasupra liniei retrogradării, Gaz Metan Mediaş, şi are şi un meci mai mult disputat.