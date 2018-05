Victorie la pas pentru Halep

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat în turul secund a turneului de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.685.828 euro, după ce a învins-o pe rusoaica Ekaterina Makarova, cu 6-1, 6-0.

Halep a trecut de Makarova (29 de ani, 32 WTA) după doar 51 de minute de joc.

„A fost un meci foarte bun, am jucat bine, am început foarte bine meciul şi am continuat la fel. A fost un nivel foarte ridicat şi mă bucur că am reuşit să fac acest lucru din primul tur, pentru că primul meci din turneu este dificil mereu. Tactica a fost să joc repede şi să încerc să nu îi las timp ca să îşi deschidă ea terenul, pentru că are nişte unghiuri extraordinare. Am învăţat-o, pentru că am jucat de multe ori contra ei, dar, totodată, este foarte greu să joci contra ei. Are un stil diferit şi este şi stângace. Nu prea joci de multe ori cu stângace, dar mă bucur că a fost aşa de bine. Îmi place mult suprafaţa de aici. Bineînţeles că şi altitudinea mă avantajează, cred că e un lucru bun. Mă simt bine la acest turneu şi sper să continui tot aşa. Îmi doresc să fac un rezultat bun şi anul acesta”, a declarat Halep, care a câştigat turneul din capitala Spaniei în 2016 şi 2017 şi a fost finalistă în 2014.

Halep şi-a asigurat un cec de 36.775 euro şi 65 de puncte WTA, iar în turul al doilea o va înfrunta pe învingătoarea partidei dintre belgiencele Elise Mertens şi Alison Van Uytvanck.