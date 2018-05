Buzărnescu a plătit tribut parcursului de la Praga

« Alte stiri din categoria Sport

Mihaela Buzărnescu a jucat două finale la Praga, din păcate, ambele pierdute. După ultimul act de simplu (6-4, 2-6, 3-6 cu Petra Kvitova), pentru românca de 30 de ani a urmat o perioadă „oribilă”.

După meciul cu Kvitova, totul a decurs într-un ritm alert pentru româncă, după ce a aflat că a fost programată a doua zi, la turneul de la Madrid. În Spania, a fost învinsă de Maria Şarapova (4-6, 1-6).

„A fost oribil. După premiere, am fugit la aeroport. Am zburat trei ore, am ajuns la 20:30, sâmbătă seară. Am mâncat, m-am culcat, duminică dimineaţă m-am trezit şi am reuşit să mă antrenez 30 de minute. A fost totul pe fugă, am venit aici, am primit acreditare. Mingile zburau un pic mai mult aici, terenul e mai alunecos. Ca joc, am fost foarte aproape de ea, mai ales în primul set. Şarapova a servit bine şi multe mingi le-a dat pe linie. Sunt un pic obosită, dar mă simt OK fizic”, a comentat Buzărnescu la Digi Sport.

Finalistă la Praga, Buzărnescu a început noua săptămână de pe locul 32, cel mai bun al carierei.