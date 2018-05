Dinamo se distanţează înainte de meciul direct

« Alte stiri din categoria Sport

După victoria cu 3-2 din Ardeal, Dinamo şi-a consolidat primul loc în play-out cu 38 de puncte, distanţându-se la şase puncte de FC Botoşani înaintea duelului direct care va avea loc sâmbătă, de la ora 21:30, pe arena din Şoseaua „Ştefan cel Mare”.

Florin Bratu, antrenorul principal al formaţiei Dinamo, s-a arătat mulţumit de felul în care elevii săi au evoluat în victoria obţinută cu 3-2 (2-2) în meciul din runda a VIII-a a play-out-ului Ligii I de la Mediaş, cu Gaz Metan.

Bratu a ţinut la finalul meciului să precizeze că spiritul de echipă a fost cel decisiv în victoria elevilor săi care după ce au deschis scorul s-au văzut conduşi cu 2-1, dar au reuşit să se impună în cele din urmă cu 3-2.

„Spiritul de echipă m-a mulţumit. Am reuşit să intrăm în joc şi să înscriem şi golul trei. Vă spun sincer că e foarte dificil să motivezi aceşti jucători, care erau pregătiţi pentru alt obiectiv. Sunt probleme în continuare. Eu am încredere în jucătorii mei şi în potenţialul lor. Am întâlnit un adversar cu fotbalişti foarte buni. Cu lotul pe care-l are, Gaz Metan nu poate retrograda. Putem spune că am fost inspirat că l-am băgat pe Popa, dar cred că mai important a fost că jucătorii au muncit pentru acest rezultat”, a declarat Florin Bratu după joc.

După joc Bratu a ţinut să „mitralieze” echipele aflate în play-off, afirmând cu tărie că dacă Dinamo s-ar fi aflat în play-off ar fi făcut mult mai multe. „Dinamo ar fi făcut mai multe în play-off decât alte echipe care se află acolo. Suntem o formaţie ofensivă, înscriem goluri. În afară de meciul de la Sepsi unde am cedat cu 2-0, am înscris în fiecare meci”, a mai spus Bratu.

Partida Dinamo - FC Botoşani se va juca sâmbătă, 12 mai, de la ora 21:30, jocul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport şi Look.