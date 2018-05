Rundă favorabilă CFR Cluj

« Alte stiri din categoria Sport

De la agonie la extaz. Prin aceste stări au trecut elevii lui Dan Petrescu în runda a VIII-a a play-off-ului Ligii I. Înaintea rundei, CFR Cluj era pe locul 2 cu 41 de puncte şi avea un meci greu cu CS „U” Craiova. În schimb, FCSB era lider, cu două puncte peste ardeleni, şi avea un meci facil în Copou, cu CSM Poli Iaşi, singura echipă care nu reuşise să cunoască gustul victoriei în play-off.

În jocul din Gruia, CFR Cluj a reuşit să se impună dramatic, 1-0, printr-un gol marcat de Camora în minutul 76. Victoria ardelenilor, care au terminat meciul în zece jucători după ce Kevin Boli a văzut cartonaşul roşu în minutul 83, a fost obţinută la capătul unui meci de infarct, oltenii ratând un penalty în minutul 90+2 prin Gustavo. A fost momentul în care Dan Petrescu a ajuns pe mâna medicilor. De altfel, din cauza stării de sănătate precare, Petrescu nu a putu veni nici la conferinţa de presă de după meci.

Cu 44 de puncte, CFR Cluj a urcat pe primul loc, cu un punct mai mult decât jucătorii lui Nicolae Dică, care se pregăteau de „excursie” în Moldova.

Răniţi în orgoliu şi treziţi la realitate de Flavius Stoican, CSM Poli Iaşi a produs surpriza reuşind să tranşeze la limită partida din Copou, scor 1-0. printr-un gol marcat în final de Andrei Cristea, FCSB-ul suferind astfel o înfrângere care i-ar putea fi fatală în încercarea de a câştiga titlul.

Jucătorii şi antrenorii, puşi la zid de Becali

Imediat după finalul meciului de la Iaşi, Gigi Becali a intervenit la Digi Sport şi a lansat un atac furibund la adresa jucătorilor şi a conducerii tehnice. Singurul jucător care a scăpat de furia patronului FCSB a fost Teixeira. „Nu există explicaţii? Ba da, sunt: nu avem valoare. De fapt, jucători valoroşi sunt, dar nu sunt bărbaţi adevăraţi. Budescu, marele fotbalist, nu poate să facă o preluare. Man la fel. Singurul bărbat adevărat e Teixeira. El e singurul fotbalist. Cum să pierzi jocul cu adversarul în 10? CFR nu are echipă, nu are valoare, dar are războinici. Eram mulţumit şi cu 0-0. Eram campioni, mai erau două meciuri. La egal luam titlul. Eu credeam că mă pricep la fotbal. Acum, îmi dau seama ce am făcut. Nu am niciun fotbalist adevărat în teren. Am făcut echipă care nu are niciun fel de bărbăţie. Nu poţi să te duci în Ligă cu jucătorii ăştia. Tănase se aruncă, Budescu pierde toate mingile. Singurul războinic e Teixeira, atât”, a declarat Gigi Becali.

Latifundiarul din Pipera a spus că este dispus să renunţe şi pentru un milion de euro la Budescu. „Cu un milion îl dăm pe Budescu, să vină cu banii CFR. Joacă la mişto deşi ia 30.000 de euro pe luni. Păi ce, mă, Budescu e Dumnezeu? I-am zis lui Budescu să nu mai bată cornerul pe poartă. Ce, îl interesează? El joacă numai la mişto, călcâie, şi ia sute de mii pe an. Să îmi ofere CFR un milion pe el şi îl dau. Pierde toate mingile marele fotbalist, nu poate să facă o preluare. Alibec la revedere să plece şi el. Teixeira îl las liber şi gata. Ajung la buget de 200.000 de euro pe lună. Nu mă mai interesează deloc, n-am de ce să-i trezesc. şi dacă iau campionatul, ce? Îi spulberă toţi în Europa”, şi-a încheiat tirul Gigi Becali.