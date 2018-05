Sepsi, prima înfrângere în play-out

« Alte stiri din categoria Sport

Sepsi Sf. Gheorghe a suferit prima înfrângere în play-out-ul Ligii I. Echipa pregătită de Eugen Neagoe a cedat cu 2-0 partida susţinută pe teren propriu cu Concordia Chiajna.

La al doilea meci cu Ionuţ Badea pe bancă, ilfovenii au deschis scorul în minutul 28 prin Cristescu, jucător care a împins în poartă mingea pasată în faţa porţii de Paul Batin. Fostul atacant al FC Botoşani a ratat şansa de a majora scorul pe tabela de marcaj cu trei minute înaintea finalului primei reprize, nereuşind să-l învingă pe Niczuly la o fază unu contra unu. Atacantul n-a mai ratat însă ţinta în partea secundă, în minutul 67, când a strecurat mingea în poartă, după ce l-a depăşit pe portarul echipei din Sf. Gheorghe.

„Din păcate, am pierdut meciul ăsta, dar, după aspectul jocului, cred că meritat. N-am jucat nimic. Cred că s-a văzut şi în prima repriză, am intrat prea moi. Cred că meciul s-a dus acolo, la golul de 1-1, nu ştiu dacă mingea s-a dus afară, dar era o fază foarte grea. Am întrebat tuşierul, a zis că, în aer, era mingea afară. Nu ştiu, nu ştiu. E prea dubioasă faza, dar cred că, dacă egalam acolo, puteam să şi întoarcem, că am mai făcut-o. Dar, din păcate, am luat şi golul doi şi acolo s-a decis meciul. Dar, după aspectul meciului, nu meritam nici egal”, a declarat Attila Hadnagy.

Victorie a fost una importantă pentru Concordia Chiajna care acumulează 22 de puncte şi urcă pe loc care asigură salvarea de la retrogradare.