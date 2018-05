Debut triumfal pentru CSŞ Botoşani

« Alte stiri din categoria Sport

Primul meci al echipei de volei masculin a Clubului Sportiv Şcolar (CSŞ) Botoşani de la turneul final al Campionatului Naţional de speranţe, desfăşurat în sala de sport a Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din municipiu, a fost un antrenament cu public. Jucătorii antrenaţi de Stelian Ghiţun au trecut cu 3-0 (12, 6, 13) de echipa CNNT Craiova. Deşi se anunţa un meci greu, oltenii s-au prezentat modest fiind o pradă uşoară pentru jucătorii locali. „Am făcut un meci bun. Nu am greşit mai deloc, iar jucătorii au avut constanţă în execuţii şi mai ales la serviciu. Scorul reflectă diferenţa de valoare dintre cele două echipe”, a declarat profesorul Ghiţun, care a ţinut să remarce toţi jucătorii care au intrat pe teren. Acesta a recunoscut că greul de abia de astăzi începe, când jucătorii săi vor întâlni CTF Mihai I (Rapid) Bucureşti, echipă care, ieri, a pierdut cu 3-0 meciul disputat cu Dinamo Bucureşti. „Rapidul îşi joacă astăzi, cu noi, ultima şansă pentru calificarea în semifinale şi va da totul pentru a nu pierde şi acest meci. De asemenea, o victorie în meciul din această seară ne-ar apropia şi mai mult de obiectivul stabilit, cucerirea unei medalii, pentru că ne-ar asigura un loc între cele mai bune patru formaţii de la acest turneu final. Îmi doresc ca botoşănenii amatori de volei să vină în număr cât mai mare şi să-i poarte pe aceşti copii spre victorie şi spre o medalie la acest turneul final, care sperăm să fie cât mai strălucitoare”, a mai spus tehnicianul CSŞ Botoşani.

Meciul cu CTF Mihai I Bucureşti va începe de la ora 18:00, pentru ca mâine, de la aceeaşi oră, echipa botoşăneană să întâlnească puternica formaţie Dinamo Bucureşti.

În Grupa B a competiţiei se luptă pentru calificarea în fazele superioare ale turneului echipele CSŞ Bacău, CSŞ Tulcea, Academia de Volei Titanii Bucureşti şi CSŞ Blaj.

Semifinalele şi finalele turneului final vor avea loc sâmbătă şi duminică.

Lot CSŞ Botoşani

Mario Rotărescu

Tudor Aciobăniţei

Eduard Acatrinei

Alin Iscu

Ştefan Avasîloaie

Andrei Poamaneagră Necşanu

Matei Platon

Ioan Bălan

Tiberiu Iacob

Mihnea Prisecariu

Teodor Neculau