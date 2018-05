Mangia visează la trofeu

« Alte stiri din categoria Sport

Tehnicianul echipei CS „U” Craiova, Devis Mangia, a declarat că meciului că a fost unul dintre cele mai dificile de pregătit. El a precizat că este mulţumit că echipa olteană a ajuns după 18 ani în finala Cupei României. „Suntem mulţumiţi că după 18 ani ducem această echipă în finala Cupei României. Cred că a fost una dintre cele mai dificile partide de pregătit. A fost un meci dificil. Să jucăm în acest ritm, la această oră”, a spus Mangia, precizând că nu are o preferinţă în privinţa adversarei din finală: „Important este să câştige Craiova”.

De cealaltă parte, antrenorul FC Botoşani, Costel Enache, a declarat că echipa sa nu a arătat rău în cele două manşe cu CS „U” Craiova. „O victorie care nu aduce mare bucurie, dar ne aduce speranţă şi ar trebui să aducă respect pentru minunaţii jucători pe care îi avem. Am exagerat puţin în margine, m-am simţit frustrat, dar fiecare trebuie să ne analizăm munca noastră. E dureros. După cele două manşe nu am arătat rău şi cu subiectivism şi cu puţină nesimţire cred că am fi putut ajunge în finală”, a conchis Costel Enache.

Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, la o dată ce va fi anunţată ulterior.