FC Botoşani vrea să încurce Dinamo

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoșani își propune să continue seria rezultatelor pozitive și să obțină un rezultat pe măsură și în derby-ul play-out-ului cu Dinamo, meci care va avea loc astăzi, de la ora 21:30, în Groapă.

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani, s-a arătat încrezător în șansele elevilor săi de a părăsi cu fruntea sus terenul din disputa cu liderul play-out-ului Ligii I. „E bine că e o luptă deschisă și sper să o ducem până la capăt pentru un loc în clasament. Chiar dacă nu e un an reușit pentru adversarii noștri, este un lucru pozitiv pentru clubul nostru. Sper în continuare să creștem în evoluții, pentru că, în ultima perioadă, suntem mai eficienți, destul de constanți în joc și am încredere că lucrurile vor merge spre pozitiv. Simt jucătorii că sunt într-un moment bun, motivați, că au plăcere și sunt argumente pentru jocuri bune și rezultate pozitive. Este un duel cu miză pozitivă, un loc bun în clasament, ar trebui să ne dea emulație și să stârnească energii pozitive. Dinamo arată bine în ultima perioadă, o echipă mai întinerită, dar cu entuziasm mai mare. Îl cunosc bine pe Florin, am fost colegi, îi știu dorințele și pasiunea pentru fotbal și cu siguranța că ne așteaptă și pe noi un meci greu, dar la fel de mult cred în șansele noastre pentru că simt echipa într-un moment bun”, a declarat Costel Enache.

Tehnicianul grupării locale a recunoscut că acest play-out este o lecție profesională de viață. „Ce putem învăța? Că putem! Noi cei care am fost implicați în proiectul FC Botoșani și clubul este pe un drum bun, pașii sunt mici făcuți în față, e o tendință de creștere normală a potențialului clubului și sunt lucruri care pot fi o garanție pentru perspectivă”, a mai spus Enache la conferința de presă.

Tehnicianul grupării locale ar putea miza în acest meci pe formula: Pap - Ungurușan, Burcă, Miron, Acsinte - Oaidă, Achim - Roman, Moruțan, Golofca - Axente.

Partida dintre Dinamo și FC Botoșani, meci contând pentru etapa a IX-a din play-out-ul Ligii i va avea loc astăzi de la ora 21:30, jocul urmând a fi transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.