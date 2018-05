Hermannstadt, divizionara secundă din finala Cupei

« Alte stiri din categoria Sport

Divizionara secundă AFC Hermannstadt s-a calificat în finala Cupei României în urma dublei victorii, 1-0 şi 3-2 obţinută în semifinalele competiţiei în faţa formaţiei Gaz Metan Mediaş. Hermannstadt a reuşit surprinzător să câştige mai clar decât o arată scorul final şi la Mediaş, 3-2 la capătul unui meci în care golurile au fost semnate de Popovici (min. 6), Caiado (min. 78), respectiv Blănaru (min. 11), Petrescu (min. 28), Sîrghi (min. 31 - autogol).

Manşa retur a semifinalei dintre Mediaş şi Hermannstadt s-a decis în primul mitan, pe care divizionara secundă l-a încheiat în avantaj cu scorul de 3-1.

Alexandru Pelici, antrenorul principal al AFC Hermannstadt, a declarat că parcursul de excepţie al elevilor săi în acest sezon a Cupei României, nu este deloc unul întâmplător. „Avem o organizare a clubului de excepţie. Am muncit mult, am fost modeşti şi aşa am reuşit. Cam astea ar fi ingredientele. E bine că ne-am calificat, acum ne gândim la meciul cu Chindia, care ne poate aduce promovarea. E un an frumos la Sibiu, un an prin care am intrat în istorie. Suntem mândri, îi felicit pe băieţi”, a zis Pelici.

De partea cealaltă Cristi Pustai a digerat cu greu eliminarea Gazului. „Acum trebuie să recuperez echipa fizic. E o problemă. Am ajuns până aici, n-am desconsiderat competiţia. Felicităm echipa din Sibiu, au fost mai buni, per ansamblu, să recunoaştem asta”, a declarat Cristi Pustai după joc.

AFC Hermannstadt a devenit prima formaţie de liga secundă care reuşeşte această performanţă după FC Baia Mare, echipă care se califica în ultimul act al competiţiei în ediţia 1981-1982. Atunci, divizionara secundă FC Baia Mare pierdea finala Cupei României disputată împotriva lui Dinamo.

În finala de pe 27 mai de pe „Naţional Arena”, AFC Hermannstadt va lupta pentru trofeu cu CS „U” Craiova. Oltenii s-au calificat cu scorul general de 6-3 în faţa celor de la FC Botoşani.