Locul 3 în Europa pentru CSM Bucureşti

« Alte stiri din categoria Sport

CSM Bucureşti a câştigat finala mică şi medaliile de bronz în Liga Campionilor la handbal feminin, ieri, după 31-30 (19-14) cu formaţia rusă Rostov pe Don, în Sala Sporturilor „László Papp” din Budapesta, gazda turneului Final4 al competiţiei.

CSM Bucureşti câştigă medaliile de bronz pentru al doilea an la rând, după ce în 2016 a cucerit trofeul şi medaliile de aur.

Eliberată de presiunea dinaintea semifinalelor, CSM Bucureşti a evoluat cu dezinvoltură şi a făcut un meci foarte bun. Campioana României a condus cu 5-1 în minutul 7, a avut apoi 8-3 (minutul 9), după care avantajul „tigroaicelor” a ajuns la opt goluri, 13-5 (minutul 18). După 16-8 (minutul 24), Rostov a redus ecartul la patru goluri, 16-12, pentru ca la pauză CSM Bucureşti să conducă la cinci goluri, 19-14.

În partea secundă, s-a jucat pentru spectacol, dându-se mai mult credit atacului, iar diferenţa de pe tabelă a variat de la patru la şase goluri. În minutul 47, scorul a devenit 25-25, după şapte atacuri ratate de CSM Bucureşti (şapte minute) şi cinci goluri consecutive reuşite de rusoaice. Jucătoarele de la CSM s-au mobilizat din nou şi au reuşit să se desprindă la trei goluri, 30-27 (minutul 53), suficient pentru a obţine victoria, cu scorul de 31-30.

CSM Bucureşti obţine şi un titlu individual, cel de golgeteră a competiţiei, prin Cristina Neagu, autoare a 110 goluri. Cu toate acestea, Cristina neagu s-a declarat dezamăgită. „Este o medalie de bronz de consolare, personal sunt extrem de frustrată şi dezamăgită că nu am câştigat semifinala, iar azi (n.r. - ieri) să luptăm pentru trofeu. Mă bucur pentru acest public minunat şi pentru fetele care pleacă de la echipă. Nu cred că nu am fost o echipă cu Győr, cum s-a spus, dar din păcate, la noi, în România, din victorie se face nuntă şi din înfrângere înmormântare. Am întâlnit o echipă din Győr foarte agresivă, care nu ne-a lăsat să ne facem jocul. Presiune şi motivaţia azi (n.r. - duminică) nu au fost ca ieri (n.r. - sâmbătă) şi nici adversara. E bine că am câştigat acest meci. Nu am citit presa şi ce se scrie despre noi, dar publicul a fost senzaţional, le mulţumesc oamenilor din suflet pentru cum ne-au fost alături. Pot să le promit că vom munci şi mai tare în sezonul următor şi vom încerca să fim din nou aici, la Budapesta. Titlul de golgeter este un rezultat al muncii mele de un an de zile şi mă bucur pentru el”, a comentat Cristina Neagu.