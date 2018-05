Şfaiţer a acuzat arbitrajul

« Alte stiri din categoria Sport

Cornel Şfaițer, președintele de onoare FC Botoșani, a declarat că înfrângerea pe care echipa pregătită de Costel Enache a suferit-o în derby-ul play-out-ului cu Dinamo, scor 2-0, într-un meci contând pentru etapa a IX-a, este una nemeritată după aspectul jocului.

Şfaițer a declarat că partida a fost influențată clar de greșelile de arbitraj, brigada condusă de Andrei Antonie validând un gol neregulamentar dinamoviştilor și refuzându-le botoșănenilor un penalty clar ca lumina zilei. „E păcat că am pierdut acest meci. Am făcut o primă repriză bună, am avut ocazii. Şi în a doua repriză am avut posibilitatea să marcăm prin Golofca și apoi Roman. Moruțan a făcut un joc bun. Am căutat să jucăm, ne-am creat ocazii. Eu zic că scorul e mincinos. La primul gol a fost o greșeală a asistentului pentru că Popa era în offside. Şi la Miron se putea da penalty. Puteam să intrăm în joc. Nu am ce să le reproșez, au avut atitudine, nu s-a văzut oboseala. Meciul a fost plăcut ochiului dar scorul e mincinos”, a declarat Şfaițer

Şi antrenorul Costel Enache a declarat că jocul bun al echipei sale a fost blocat de o eroare de arbitraj, din care Dinamo a deschis scorul. Dinamo a intrat în joc dintr-o greşeală de arbitraj. Nu este chiar confortabil mental ca, în momentul în care controlezi jocul, Dinamo să intre în joc cu o greşeală arbitraj. Pot găsi argumente şi o laudă pentru jucători pentru că pun în practică ce le zic. I-am văzut concentraţi”, a declarat antrenorul principal al FC Botoșani.