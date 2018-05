Juventus, de neoprit în Italia

« Alte stiri din categoria Sport

Juventus Torino a obţinut oficial un nou titlu de campioană a Italiei, al 34-lea din istoria sa şi al şaptelea consecutiv, după remiza înregistrată în faţa formaţiei AS Roma (scor 0-0), duminică seara pe Stadio Olimpico, în cadrul etapei a XXXVII-a din Serie A. Andrea Barzagli, Claudio Marchisio, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini şi Stephan Lichtsteiner sunt cei cinci jucători din lotul actual al lui Juventus care şi-au trecut în palmares cele şapte titluri consecutive. Mai mult, Buffon a devenit primul jucător care câştigă nouă titluri în Serie A.

Antrenorul Massimiliano Allegri şi-a lăudat jucătorii. „Am o mare echipă, mari jucători, un club care a pus totul la dispoziţia noastră. Am avut momente dificile, dar am rămas concentraţi. Trebuie să o felicităm pe Napoli (n.r. - victorie cu 2-0 la Sampdoria), care a făcut un record de puncte, care a reuşit un sezon extraordinar şi care ne-a dat emoţii. Am jucători cu mult suflet. Pentru că fără suflet, nu câştigi nimic. Am avut şi puţin noroc, dar l-am căutat. Acest grup merită, iar anul acesta am marcat foarte multe goluri. Dar nu trebuie să reducem fotbalul doar la teorie. Fotbalul înseamnă şi libertate şi fantezie. Fără îndoială, sunt echipe care joacă mai bine decât Juve, dar important este să câştigi”, a declarat Allegri.

Înaintea ultimului meci pe care îl mai are de disputat din acest sezon, Juve dispune de un avans de patru puncte faţă de SSC Napoli, echipa fundaşului român Vlad Chiricheş, care s-a impus cu 2-0 în partida disputată în deplasare cu Sampdoria Genova.

Gruparea torineză, care a cucerit miercurea trecută Cupa Italiei, a reuşit astfel a patra dublă consecutivă campionat-cupă.