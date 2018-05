Cristian Ţopescu s-a stins din viaţă

« Alte stiri din categoria Sport

Cristian Ţopescu a murit ieri în secţia de Terapie Intensivă de la Spitalul „Elias” în urma unor complicaţii cauzate de diabet. „A murit la ora 16:00, în Terapie Intensivă. Degradarea stării generale, nu s-a mai putut face nimic”, a spus purtătorul de cuvânt al unităţii medicale, dr. Silvius Negoiţă. El a precizat că Ţopescu s-a internat pe 8 mai la Spitalul „Elias”.

Cristian Ţopescu, un reputat comentator sportiv, una dintre cele mai cunoscute şi apreciate voci de televiziune şi radio, a dedicat peste patru decenii sportului românesc, cu peste 5.000 de transmisiuni live, de la 13 ediţii ale Jocurilor Olimpice, dar şi sute de campionate mondiale şi europene. Interzis de comunişti la finalul anilor ’80, el a comentat cele două victorii mondiale ale naţionalei masculine de handbal, „noaptea magică” din 1976 a Nadiei Comăneci de la Montreal şi momentul în care trei românce au urcat pe podium la Sydney.

Cristian Ţopescu spunea că este legat în sens profesional de Nadia Comăneci prin faptul că el a fost cel care a comentat „acea noapte magică din 1976, când computerul olimpic de la Montreal, conceput pentru afişarea a trei cifre, a fost «dat peste cap» de nota maximă, 10.00, primita pentru prima dată de o gimnastă”.

Imediat la aflarea veştii, Nadia Comăneci şi-a exprimat tristeţea într-o postare pe Facebook. „Astăzi (n.r. – ieri) este o zi tristă. Un om extraordinar care va rămâne mereu in inimile noastre. Mulţumesc, Cristian pentru momentele minunate!”, a scris Nadia Comăneci.

La rândul său, multipla campioană Andreea Răducan, actual preşedinte al Federaţiei Române de Gimnastică, a declarat că cel care i-a insuflat hobby-ul pentru jurnalism a fost Cristian Ţopescu. „Când eram mică şi-mi făceam treburile prin casă, îmi dădeam seama că e gimnastică la TVR pentru că-i auzeam dânsului vocea. Mi-au mers la suflet comentariile şi nici nu bănuiam că într-o zi va comenta şi evoluţiile mele, nu aveam un asemenea curaj să-mi fugă mintea chiar acolo. Apoi, am ajuns să evoluez la Mondialul din Tianjin, în 1999, dar şi la Jocurile Olimpice de la Sydney, cu vocea dânsului la pupitru... Împlinirea totală a fost la JO de la Atena, când am comentat amândoi concursul de gimnastică, timp de o săptămână, ediţie la care am luat un sac de medalii. Dânsul era cu poveştile frumoase, eu cu partea tehnică. Pot să spun că domnul Ţopescu mi-a insuflat hobby-ul pentru jurnalism. Nu-mi vine să cred că nu mai este printre noi. Condoleanţe familiei”, a declarat Andreea Răducan.

A primit cele mai înalte distincţii

Fostul comentator Cristian Ţopescu a fost premiat pentru întreaga carieră şi a fost declarat cetăţean de onoare al Municipiului Bucureşti.

A fost distins cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler (2003), Ordinul Olimpic „Colanul de Aur” (1998 şi 2017), Diploma de Onoare CIO (1994), Trofeul Comitetului Olimpic Român pentru „Promovarea Olimpismului” (1997), Ordinul Meritul Sportiv. La 25 octombrie 2007, preşedintele României, Traian Băsescu, a semnat decretul prin care colonelul în retragere Cristian Ţopescu a fost înaintat la gradul de general de brigadă (cu o stea).

Regele Mihai I i-a conferit, la 13 septembrie 2010, decoraţia regală „Nihil Sine Deo”, pentru merite deosebite aduse sportului românesc.

Pe 22 martie 2017, preşedintele României, Klaus Iohannis, i-a conferit Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler, iar o zi mai târziu, la 23 martie 2017, a primit titlul de Cetăţean de onoare al municipiului Bucureşti.

După cariera de comentator sportiv, Cristian Ţopescu a ales cariera de politician şi a fost senator de Bucureşti, după alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008.

„Nu-mi vine să cred, pleacă cei mai buni oameni din sport în ultimul timp. L-am cunoscut la Jocurile Olimpice din München, era cu zâmbetul pe buze, ştia tot despre mine şi despre sportul meu. Apoi, m-a invitat în studioul Televiziunii Române, imediat după München, am făcut un reportaj foarte interesant. De atunci, s-a legat o prietenie solidă între noi doi. Un adevărat profesionist, se documenta enorm înainte de o transmisiune”

Ivan Patzaichin

„România pierde astăzi (n.r. - ieri) un om de o valoare imensă, un profesionist desăvârşit, un patriot. Vocea lui Cristian Ţopescu va rămâne vie şi inconfundabilă. Odihneşte-te în pace, Cristian Ţopescu!”

Gheorghe Hagi

„Din nefericire am pierdut nu numai un comentator de excepţie, ci şi un om de mare calitate. Practic toţi am crescut cu comentariile lui, cu vocea lui inconfundabilă. A comentat toate competiţiile majore ale noastre, a fost prezent la momentele importante din viaţa sportivilor români. Face parte fără discuţii din istoria sportului românesc. Chiar dacă nu a cucerit nicio medalie, Cristian Ţopescu a fost un campion al sportului românesc”

Elisabeta Lipă