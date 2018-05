FCSB rămâne în lupta pentru titlu

« Alte stiri din categoria Sport

FCSB a reuşit să câştige cu noroc la limită pe final de meci derby-ul din Bănie cu CS „U” Craiova, scor 1-0 şi a amânat deznodământul titlului în Liga i pentru ultima etapă. Cu toate că înaintea duelului din etapa a IX-a a play-off-ului Ligii I se arătau foarte optimişti că vor sparge gheaţa şi vor pune capăt complexului în faţa „roş-albaştrilor”, ultima victorie împotriva bucureştenilor datând din 2002, oltenii vor fi nevoiţi să mai aştepte un sezon.

Deşi oltenii au controlat partida, elevii lui Nicolae Dică au dat lovitura în minutul 86, Teixeira punctând cu un şut din interiorul careului. Până la reuşita din minutul 86, bucureştenii au fost dominaţi de olteni. Echipa lui Dică a tremurat pentru acest succes, fiind ţinută în viaţă de intervenţiile de senzaţie ale lui Bălgrădean, goalkeeper-ul făcând adevărate minuni în poarta „roş-albaştrilor”.

Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB, s-a declarat mulţumit de prestaţia elevilor săi. „Eu am văzut un joc frumos, un joc pe contre. Un joc în care şi cei de la Craiova puteau să câştige, şi noi. A fost un meci spectaculos şi am făcut un meci bun”, a declarat Nicolae Dică.

De partea cealaltă, Devis Mangia a digerat cu greu eşecul, tehnicianul italian consider că înfrângerea elevilor săi este nemeritată după aspectul jocului. „A fost o greşeală la golul nostru, însă nu aici a fost problema. Marea problemă a fost că noi am făcut un meci bun, că am avut ocazii, dar n-am reuşit să profităm şi să marcăm. Noi am avut ocaziile, am controlat meciul, ei au ştiut să profite şi au marcat golul victoriei”, a declarat Devis Mangia.

În urma acestui rezultat, FCSB s-a apropiat din nou la un singur punct de liderul CFR Cluj, care, în ultima etapă, joacă pe propriul teren cu Viitorul Constanţa. Tot pe teren propriu joacă şi echipa lui Nicolae Dică, cu Astra Giurgiu.

Partidele ultimei etape din play-off în care se va decide campioana şi echipele calificate în Liga Europa vor avea loc duminică, de la ora 20:45.