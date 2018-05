Osaka, nemulţumită de zgura de la Roma

« Alte stiri din categoria Sport

Naomi Osaka este prima adversară a Simonei Halep, la Roma. Cele două se vor întâlni în turul secund al competiţiei de la Foro Italico, iar nipona de 20 de ani a recunoscut că are mari probleme cu suprafaţa roşie. „Nu ştiu cum să vă explic, dar nu mă simt deloc confortabil pe această suprafaţă. Ştiu că mulţi oameni au crescut pe această suprafaţă şi sper ca, într-o zi, să mă simt şi eu confortabil. Mi se întâmplă însă să pun piciorul pentru a aluneca, dar mă prăbuşesc din senin. Tot felul de lucruri de genul ăsta. Trebuie să-mi dau seama cum să mă descurc pe zgură”, a dezvăluit Osaka.

Românca o conduce cu 3-1 la directe pe Osaka. În 2016, Halep a învins-o în turul trei de la Roland Garros, cu 4-6, 6-2, 6-3. Singura victorie a lui Naomi a venit la Indian Wells, acolo unde a făcut un turneu perfect.

Pe lângă victoria cu Halep (6-3, 6-0), asiatica a mai trecut de Maria Şarapova, Agnieszka Radwanska, Karolina Pliskova şi Daria Kasatkina, în drumul spre trofeu. Naomi a explicat cum a ajuns s-o învingă fără drept de apel pe Simona. „Pentru mine, nu ştiu de ce a fost diferit meciul. Am fost mai consistentă şi asta voi încerca şi aici, dar pe zgură ea e bună. Ne-am antrenat la Madrid. E foarte drăguţă şi am petrecut un timp plăcut. Am învăţat multe de la ea, se concentrează foarte mult”, a mai spus Naomi.