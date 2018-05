CSM Bucureşti rămâne fără antrenor

« Alte stiri din categoria Sport

Per Johansson se va despărţi de CSM Bucureşti la sfârşitul acestui sezon. Campioana României i-a făcut o propunere de prelungire a contractului, dar antrenorul a anunţat clubul că nu poate rămâne, principalul motiv fiind familia. „Am discutat cu oficialii clubului şi i-am informat că mi-ar fi plăcut să continui aici, dar aveam dinainte o înţelegere cu Muntenegru şi vreau să dau acolo sută la sută. De asemenea, familia mea nu poate veni aici în viitorul sezon, copilul meu este încă la şcoală şi sincer nu vreau să trăim separaţi. A sta aici 10 luni pe an în acest moment, este imposibil pentru mine. Aşadar, motivul principal al deciziei mele ţine în primul rând de familie, dar şi de faptul că respect foarte mult contractul cu Muntenegru. Am semnat o înţelegere cu ei, prin care m-am obligat să lucrez cel puţin 115 zile cu ei / an şi mi-ar fi fost foarte greu să mă ţin de contract, dacă aş fi antrenat CSM Bucureşti. Intenţiile mele au fost de a antrena o echipă de club la un asemenea nivel, dar de această dată nu este posibil”, şi-a motivat Per Johansson decizia.

Per Johansson a fost adus la CSM Bucureşti la sfârşitul lunii martie, având ca principal obiectiv turneul Final Four de la Budapesta. Tehnicianul a condus echipa pentru al doilea an la rând pe locul 3 în Europa, după ce a învins Buducnost în 2017 şi Rostov în 2018, în meciurile disputate în finala mică. „A fost o mare provocare pentru mine să vin la CSM Bucureşti. Medalia de bronz obţinută la final probabil că reflectă întreg sezonul. Echipa a avut meciuri foarte bune cu fostul antrenor (n.r. - cu Helle Thomsen), a avut meciuri bune şi cu mine, dar şi multe jocuri mai slabe, cu fostul antrenor, dar şi cu mine. Cred că medalia de bronz ar trebui în final să ne mulţumească. Sigur, toată lumea şi-a dorit să câştigăm trofeul Ligii Campionilor, dar din punctul meu de vedere sezonul a fost salvat şi cu acest loc 3 la Final Four, după victoria cu Rostov Don”, a conchis Per Johansson.