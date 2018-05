Halep a demolat-o pe Osaka

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a debutat cu dreptul la turneul WTA de la Roma, învingând-o fără drept de apel în două seturi, 6-1, 6-0, pe japoneza Naomi Osaka, într-o partidă din turul al doilea, disputată ieri.

Aclamată la scenă deschisă la intrarea pe terenul Pietrangeli, românca a spus că aceasta este arena sa preferată de pe întregul continent. „E un turneu deosebit şi mă simt de fiecare dată când vin aici. Am amintiri frumoase şi încerc să mă bucur de moment de fiecare dată când intru pe teren. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera de pe teren. Mereu ador să joc pe terenul acela, e cel mai frumos teren din Europa, după părerea mea. A fost public numeros, toţi mă aplaudau şi m-au susţinut. A fost o atmosferă frumoasă şi mă bucur că am putut să fac un meci frumos”, a declarat Simona Halep.

Cel mai important moment pentru ea a fost cel din al doilea game al partidei, când a salvat patru mingi de break şi a luat primul dintre cele 12 game-uri câştigate la rând. „A fost un meci foarte bun. Al doilea game a fost important, a fost bine că l-am câştigat. Am salvat atâtea mingi de meci, nu am cedat niciun punct şi a fost important pentru restul meciului. Am fost mult mai motivată. Mi-a părut rău la Indian Wells că am jucat atât de slab. Am încercat să rămân concentrată pe ce am de făcut. Ştiu cum să joc contra ei, azi am făcut-o foarte bine şi m-a bucurat de două ori această victorie, ca să spun aşa”, a mai spus liderul WTA.

Halep şi-a asigurat un cec de 28.910 euro şi 105 de puncte WTA după această victorie. În optimile de finală, Halep o va întâlni pe Madison Keys, care a trecut de croata Donna Vekic, scor 7-6 (2), 7-6 (0). „Va fi un meci greu. La nivelul acesta, fiecare meci este important şi greu de jucat. Va trebui să joc ceea ce ştiu eu mai bine pe zgură, să îmi fac treaba şi să rămân concentrată pe ceea ce am de făcut. Eu merg acolo şi dau tot ce am mai bun, nu o să cedez”, a conchis Halep

Aceasta va fi a şaptea confruntare dintre Simona Halep şi Madison Keys, lidera WTA conducând în acest moment cu 5-1.