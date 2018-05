Adversar greu pentru voleibalişti

« Alte stiri din categoria Sport

CSŞ Botoşani va juca mâine, de la ora 16:00, în semifinalele turneului final al Campionatului Naţional de volei rezervat cadeţilor, împotriva puternicei echipe a Colegiul Național „Nicolae Titulescu” Craiova.

În ultimul meci din grupă, CSŞ Botoşani a pierdut cu scorul de 3-0 partida susţinută ieri împotriva echipei gazdă, Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I” (Rapid) Bucureşti. Meciul a fost mult mai echilibrat decât o arată scorul, antrenorul Stelian Ghiţun declarându-se mulţumit de evoluţia elevilor săi. „Chiar dacă am pierdut, am jucat bine. Am pierdut primele două seturi la 22 şi 21. Ne-am ţinut de ei. La început chiar am condus cu 6-0, dar CTF rămâne o echipă puternică şi au reuşit să întoarcă. În al treilea set am scos o parte dintre jucători pentru a-i menaja în vederea meciului de mâine, care ne-ar putea aduce o nouă medalie”, a declarat profesorul Stelian Ghiţun. Acesta susţine că echipa din Craiova este una foarte puternică, de altfel, ea a câştigat Grupa B. „Mulţi specialişti văd o finală CTF «Mihai I» - CNNT Craiova. E drept că sunt cele mai bune două echipe, dar şi noi vom încerca să ne vindem cât mai scump pielea. Dacă e să jucăm finala mică nu e nicio supărare, dar măcar să facem un meci bun în semifinale”, a mai afirmat tehnicianul botoşănean.

Cea de a doua semifinală va opune CTF „Mihai I” (Rapid) şi CSŞ Fălticeni, echipa din judeţul vecin obţinând o calificare surprinzătoare după ce a învins ieri, cu 3-0, CSŞ LAPI Dej.

În turneul pentru locurile 5-8 se vor întâlni echipe puternice, care înaintea competiţiei vizau chiar cucerirea unei medalii naţionale: CS Dinamo şi CSŞ Suceava, din Grupa A, şi CSŞ Tulcea şi CSŞ LAPI Dej, din Grupa B.