Atletico Madrid, al treilea trofeu al Ligii Europa

Atletico Madrid a câştigat pentru a treia oară trofeul Ligii Europa la fotbal, după ce a învins-o pe Olympique Marseille cu scorul de 3-0 (1-0), în finala competiţiei, desfăşurată miercuri seara, pe stadionul Parc Olympique Lyonnais din Lyon.

Atletico Madrid a mai câştigat de două ori trofeul Europa League, în 2010, cu antrenorul Quique Sanchez Flores la timonă, după o finală cu Fulham (2-1), şi în 2012, când a învins în ultimul act formaţia Athletic Bilbao (3-0), pe Arena Naţională din Bucureşti, avându-l ca antrenor, ca şi acum, pe argentinianul Diego Simeone. Tot sub comanda lui „Cholo” Simeone, Atletico a disputat şi două finale de Liga Campionilor, ambele pierdute în faţa rivalei Real Madrid (în 2014 şi 2016).

La Lyon, Atletico s-a impus prin golurile marcate de atacantul francez Antoine Griezmann (minutele 21, 49) şi de Gabi (minutul 89).

Antrenorul echipei franceze Olympique Marseille, Rudi Garcia, consideră meritată victoria formaţiei spaniole, însă afirmă că „scorul a fost prea sever”. „Totuşi, nu trebuie să ne fie ruşine de această înfrângere”, a declarat Garcia la finalul jocului.

De partea cealaltă, Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, a lăudat prestaţia atacantului francez Antoine Griezmann, autorul primelor două goluri ale echipei sale. „Griezmann a confirmat ceea de a făcut an după an, a fost decisiv în momentul cel mai important al meciului. El a făcut întotdeauna cele mai bune alegeri şi trebuie să fie mulţumit că este alături de noi. Nu am nicio îndoială. A jucat deja trei finală alături de noi şi a câştigat două. Nu este departe de obiectivul pe care şi l-a fixat, acela de a câştiga titluri venind la Atletico. Din punct de vedere sportiv, nu suntem prea departe de cei care sunt mai puternici decât noi”, a declarat tehnicianul argentinian.