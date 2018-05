Revoluţie anunţată la echipă

« Alte stiri din categoria Sport

Acţionarii FC Botoşani anunţă revoluţie la echipă în vară. Cornel Șfaiţer, preşedintele de onoare al FC Botoşani, a digerat cu greu eşecul cu Chiajna, iar la final nu i-a menajat deloc pe jucători, mulţi dintre ei aflaţi la final de contract. „A fost o mare ruşine. Nu am avut reacţie, haotici. Eu nu m-am bucurat când a rămas Chiajna în zece. Dacă ne uităm în ultimii cinci ani, noi nu ştim să gestionăm momentele astea. Aşa neputinţă… nici nu ştii ce să spui. Când vezi că Sepsi e în urma ta şi ai meci direct la ei, trebuie să ai reacţie. Dacă un jucător e la final de contract, e demotivat. Numai în România se poate întâmpla. Trebuie să-ţi faci datoria până la final, să prinzi un alt contract. Am mai pierdut meciuri, dar nu îmi aduc aminte să ne fi prezentat la vreun meci aşa cum am făcut-o cu Chiajna. Acesta nu a arătat deloc a meci de Liga I. Este o mare dezamăgire. Cu excepţia la două-trei jocuri, am arătat rău anul acesta”, a spus Șfaiţer.

La rândul său, Valeriu Iftime a declarat că în următoarele zile va decide cine va rămâne şi cine va pleca de la FC Botoşani. „Încă nu ştim cine pleacă şi cine rămâne. Am vrut ca fiecare jucător să dea tot ce poate şi să rămână la Botoşani. După un aşa meci ar trebui să închidem porţile. Aici nu se face fotbal, se face antifotbal. Nu scorul, nu rezultatul, ci atitudinea. Să nu dai un şut la poartă… Să faci handbal… Unii spun că meciul nu e jucat pe bune. Eu spun că a fost jucat pe foarte bune. Asemenea stare de neputinţă ca în seara asta este dublu ruşinii de la Mediaş. Au dreptate să ne acuze toţi. Ce să fac eu? Parcă nu merită niciun efort de a face fotbal în condiţiile astea. Nu am unul pe care să-l evidenţiez. Parcă erau băuţi, nici măcar la un amical nu am văzut aşa ceva. Nu mai vorbesc ce s-a întâmplat la gol. La ce e bun fotbalul? Să plătesc nişte salarii şi să aflăm în treabă. Noi facem spectacol? A fost spectacol fotbalistic? Mie îmi este ruşine şi îmi scuze de la spectatori”, a conchis Iftime.