Jucătorii FC Botoşani, ameninţaţi de Iftime

« Alte stiri din categoria Sport

Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani, a ţinut, înaintea jocului de la Voluntari, să-i trezească pe elevii lui Costel Enache după „pantomima” pe care aceştia au pus-o în scenă cu Chiajna, la mijlocul acestei săptămâni.

Iftime a declarat clar că obiectivul echipei este clasarea pe locul 8 în acest campionat şi a spus că dacă echipa va rata şi acest obiectiv, vor fi măsuri fără precedent. Iftime a spus că este posibil inclusive să renunţe şi la Costel Enache, cu care în prealabil s-a înţeles pentru prelungirea contractului, dacă acest obiectiv nu va fi îndeplinit. „A rata locul opt este o tragedie. Este o chestiune care schimbă multe din percepţia mea despre ce am făcut în anul acesta. Dacă la început eram foarte mulţumit cum funcţionează şi cum arată lucrurile ratarea play-off-ului a fost un eveniment care nu a căzut bine nimănui, dar nu este cel mai mare insucces al FC Botoşani. De asemenea faptul că am ajuns în semifinalele Cupei României este un succes nicidecum un insucces, modul cum am ieşit din Cupa României a fost bun pentru Botoşani, să spun aşa. M-am înţeles cu Costel Enache de anul trecut prelungirea contractului. Totul depinde de noi ca şi echipă cum jucăm până la final de campionat şi categoric va fi şi antrenorul de anul viitor, dar dacă pierd locul opt sigur că încep să-mi fac fel de fel de socoteli”, a declarat Valeriu Iftime.

Finanţatorul FC Botoşani a ţinut să precizeze că exclude din start variant ca elevii lui Enache să nu-şi fi apărat corect şansele cu Chiajna. „Sigur că ultimul meci crează în fotbal impresia care rămâne până la următorul meci. Iar ceea ce s-a întâmplat la meciul cu Concordia, faptul că am avut o evoluţie submediocră, cu un public care alimentat cu diverse informaţii care nu este niciuna adevărată, i-au criticat pe jucători. La Botoşani ştie toată lumea că spectatorii contează enorm şi care au un punct de vedere care trebuie respectat. La Botoşani niciodată nu i-au fluierat sau înjurat pe jucători atâta timp cât au jucat, au făcut efort, dăruire, pasiune şi respect faţă de ei. Oamenii au avut dreptate să se manifeste şi eu am fost la fel de nervos ca şi ei. E adevărat că atunci când eşti nervos, frânele vorbelor sunt ratate şi poţi vorbi lucruri care nu sunt frumoase, ceea ce afectează pe mulţi dintre fotbalişti. Aţi văzut că si Cobrea nu a reuşit să se abţină. O să am o discuţie disciplinară şi o să fie sancţionat. Orice om care greşeşte o dată e omeneşte, dar dacă este un obicei atunci lucrurile se schimbă complet”, a mai spus Iftime.