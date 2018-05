CSŞ Botoşani a ratat medaliile de bronz

« Alte stiri din categoria Sport

CSŞ Botoşani a ratat sâmbătă medaliile de bronz la turneul final al Campionatului Naţional de volei cadeţi. Echipa antrenată de Stelian Ghiţun a trebuit să se recunoască învinsă de CSŞ „Nicu Gane” Fălticeni cu scorul de 3-0. După un meci foarte bun făcut cu CNNT Craiova, unde numai lipsa experienţei a făcut ca jucătorii botoşăneni să nu se impună şi să piardă cu 3-2 în faţa unei favorite, CSŞ a căzut şi a trebuit să se recunoască învinsă de CSŞ Fălticeni, o formaţie care era la îndemână. „Am pierdut în urma unui meci foarte prost. Din păcate, vineri, în meciul cu CNNT Craiova am consumat toată energia, iar astăzi (n.r. - sâmbătă) nu am mai putut să ne revenim. Jumătate dintre jucători sunt în primul an de cadeţi, iar ceilalţi sunt speranţe. E drept că împreună au ieşit campioni naţionali la minivolei, dar, din păcate diferenţa de vârstă şi-a spus cuvântul. Mai mult, cei care au jucat la speranţe au resimţit o normală stare de oboseală. Cu toate acestea, cred că am ajuns în semifinale după ce am învins Dinamo şi CSŞ Suceava este un rezultat bun şi merită felicitaţi băieţii”, a declarat profesorul Stelian Ghiţun.

CSŞ Botoşani şi-a atins obiectivul pe care şi l-a impus la debutul turneului final, calificarea în semifinale.

La turneul final desfăşurat la Bucureşti, CSŞ Botoşani a învins în primele două meciuri cu 3-0 CSŞ Suceava şi Dinamo, a pierdut apoi cu acelaşi scor în faţa CTF „Mihai I” (Rapid). În semifinale a fost la un pas să o elimine pe CNNT Craiova, dar a cedat cu 3-2, pentru ca în finala mică să piardă cu 3-0 în meciul cu CSŞ Fălticeni.

În finala mare, gazdele de la CTF „Mihai I” (Rapid) s-au impus cu 3-1 în faţa celor de la CNNT Craiova. Oltenii au reuşit să câştige setul trei, dar nu au mai reuşit să revină în joc aşa cum au făcut-o în semifinala cu CSŞ Botoşani.

Lotul CSŞ Botoşani

Sebastian Cozma

Andrei Afrăsânei

Nicolae Darie

Dan Glasberg

Şerban Chebac

Florin Gavrilov

Ştefan Avasîloaie *)

Mario Rotărescu *)

Tiberiu Iacob *)

Matei Platon *)

Eduard Acatrinei *)

Ioan Bălan *)

*) jucători componenţi ai echipei de speranţe

Rezultatele meciurilor finale

locul 1-2: CNNT Craiova - CTF „Mihai I” (Rapid) 1-3

locul 3-4: CSŞ Botoşani - CSŞ „Nicu Gane” Fălticeni 0- 3

locul 5-6: CSŞ LAPI Dej - Dinamo 3-0

locul 7-8: CSŞ Suceava - CSŞ Tulcea 0-3

Clasamentul final

1. CTF „Mihai I”

2. CNNT Craiova

3. CSŞ Fălticeni

4. CSŞ Botoşani

5. CSŞ LAPI Dej

6. Dinamo

7. CSŞ Tulcea

8. CSŞ Suceava