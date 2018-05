Halep, surclasată de Svitolina

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, liderul mondial, a fost învinsă clar de ucraineanca Elina Svitolina, cu 6-0, 6-4, ieri, în finala turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale în valoare de 3.351.729 dolari.

Halep (26 de ani) a cedat după doar 67 de minute în faţa numărului patru mondial, Svitolina apărându-şi cu succes titlul cucerit anul trecut, tot după o finală cu Simona, 4-6, 7-5, 6-1.

Simona Halep a fost complet neinspirată în primul set, în care Svitolina (23 de ani) a arătat o formă deosebită, intrându-i aproape toate loviturile. Setul, adjudecat de ucraineancă la zero, a durat doar 19 minute, iar Halep a câştigat numai opt puncte (24 Svitolina), având un procentaj de doar 15% la punctele cu primul serviciu.

În actul secund, Halep a reuşit să ridice nivelul, dar tot a arătat un nivel scăzut de energie după semifinala de două ore şi 24 de minute cu Şarapova, nereuşind să facă faţă agresivităţii adversarei, care a împins-o constant la distanţă de linia de fund. Halep a reuşit să ia primul ghem, dar Svitolina a câştigat trei consecutive şi şi-a păstrat avantajul break-ului până la final. Simona a avut nevoie şi de o pauză medicală, la 3-2 pentru Svitolina, dar a putut continua meciul.

Halep a reuşit doi aşi, Svitolina nu a avut niciunul, românca a făcut două duble greşeli, iar ucraineanca una singură. Procentajele la serviciu ale româncei au fost modeste, 51% la primul şi 50% la al doilea, faţă de 81%, respectiv 65% pentru Svitolina. Halep nu şi-a creat nicio minge de break şi şi-a pierdut serviciul de patru ori, având 13 winners (faţă de 18 Svitolina) şi 21 de erori neforţate (13 adversara ei).

Svitolina o conduce acum pe Halep cu 4-2 la meciurile directe, după ce Simona s-a impus în 2013 la Sofia, cu 6-1, 6-1, şi în 2017 la Roland Garros, în sferturi, cu 3-6, 7-6 (6), 6-0, iar ucraineanca a învins în 2017 la Roma, în finală, în semifinale la Toronto, cu 6-1, 6-1, şi la Turneul Campioanelor, cu 6-3, 6-4, iar acum din nou în finală la Roma.

Câştigătoarea ediţiei din acest an a competiţiei din capitala Italiei este recompensată cu un cec de 507.100 euro şi 900 de puncte WTA, în timp ce Halep va pleca acasă cu 253.425 euro şi 585 de puncte WTA.

Simona Halep îşi va păstra, însă, fotoliul de lider mondial în clasamentul WTA publicat astăzi şi va fi principala favorită la Roland Garros, al doilea turneu de Mare Şlem al anului, care va debuta pe 27 mai.

Românca acuză lipsa prospeţimii

Simon Halep nu a dat vina pe accidentarea suferită la spate pentru a explica înfrângerea suferită în finala turneului de la Roma, pierdută, cu 0-6, 4-6, în faţa ucrainencei Elina Svitolina. Halep a afirmat că nu a fost suficient de proaspătă pentru a începe mai bine meciul. „Cred că a fost un pic rigid corpul meu şi nu am putut sta în raliuri şi am ratat mult. A fost tare, este solidă tot timpul când joc cu ea. A fost un meci bun făcut de ea şi a meritat să câştige, cu siguranţă. Referitor la meciul de ieri (n.r. - sâmbătă), de câte ori joc cu Şarapova, mingea vine plat şi trebuie să mă îndoi mult, iar spatele a devenit inflamat, dar nu a fost vorba de accidentare, azi (n.r. - ieri) nu am fost suficient de proaspătă pentru a începe mai bine meciul. Nu am putut alerga, pentru că ştiam că trebuie să alerg în acest meci. Nu am început bine, poate că am fost un pic prea grăbită. Ea nu a ratat, eu am ratat, în primul set, apoi meciul a curs mai bine şi e bine că am putut terminat mai puternică. Am încercat să nu mai ratez, pentru că de fiecare dată când pierd uşor un set este din cauză că greşesc mult. Am încercat să-mi recapăt ritmul, să rămân concentrată, să nu cedez, ceea ce nu am făcut în acest meci. Totul depinde de ziua pe care o prinzi, e diferit de fiecare dată. Astăzi, a fost un pic ceva fizic, dar sunt OK că am terminat meciul mai bine”, a declara Halep, la conferinţa de presă.

Svitolina: „E uimitor că mi-am apărat titlul aici”

Elina Svitolina şi-a apărat titlul la Roma, după o finală fără istoric cu Simona Halep. „E uimitor că mi-am apărat titlul aici, e ceva foarte, foarte special pentru mine. Vreau să o felicit pe Simona pentru o săptămână de tenis foarte bun şi să îi urez succes la Roland Garros. De asemenea, le mulţumesc fanilor, pentru că fac din acest turneu unul foarte special”, a declarat Svitolina, la festivitatea de premiere.

Prestaţiile excelente din capitala Italiei fac din a patra jucătoare a lumii una dintre favoritele de la Roland Garros, turneu la care anul trecut s-a oprit în sferturile de finală. Cea care a învins-o a fost chiar Simona Halep. „Finala de la Roland Garros e încă departe, eu încerc să iau fiecare meci pe rând. Turneele de Mare Şlem sunt foarte dificile , vom vedea cum merg lucrurile. Cu siguranţă voi merge la Roland Garros cu un moral foarte ridicat”, a precizat ucraineanca de 23 de ani.