Ruptură între Costel Enache şi conducerea echipei

Scandal în toată regula la FC Botoşani. Deranjat de declaraţiile finanţatorului Valeriu Iftime, care a spus la Digi Sport că dacă „pierdem cu Voluntari şi cu Poli Timişoara, îl scot fanii pe Enache cu toporul din stadion”, tehnicianul echipei a luat atitudine.

Antrenorul a lăsat să se înţeleagă că despărţirea de FC Botoşani este iminentă şi ea se va produce la primul eşec. Asta, deşi atât Enache, cât şi Iftime declarau vineri că s-au înţeles pentru a continua colaborarea scadentă la finele acestui sezon competiţional şi din vară. „Nu asta e teama mea! Eu am o viziune diferită. Ştiu că suporterii botoşăneni sunt pătimaşi şi pretenţioşi, dar în acelaşi timp ştiu că sunt educaţi şi civilizaţi. Cel puţin aşa îi percep eu. Rămân în continuare un om impresionat de oraşul Botoşani şi de botoşăneni. Dar, ca să nu creez probleme altora, voi renunţa la primul eşec! Nu vreau să sufere echipa şi clubul pe o cauză personală”, a declarat Costel Enache, care a continuat: „Le mulţumesc tuturor celor care ne-au fost aproape în acest sezon, care nu a fost uşor. A avut şi dulce, şi amar, dar vă pot asigura că împreună cu acest grup minunat de jucători am muncit pentru a fi mai buni şi la înălţimea aşteptărilor. Uneori am reuşit şi ne bucurăm, uneori nu am reuşit şi ne cerem scuze pentru momentele mai puţin bune. Aveţi încredere în această echipă”.

Acesta a fost al doilea atac al finanţatorului FC Botoşani la Costel Enache după ce la finalul meciului cu Chiajna, nemulţumit de rezultat şi atitudinea echipei, a declarat că jucătorii şi antrenorii ar trebui să-şi dea foc la legitimaţii.