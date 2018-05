Becali: "A câştigat echipa mai puternică, mai valoroasă"

« Alte stiri din categoria Sport

Gigi Becali, finanţatorul FCSB, a declarat că îşi asumă ratarea titlului în acest sezon. Latifundiarul l-a pus la zid pe Denis Alibec pe care îl consideră vinovat pentru că a stricat atmosfera la echipă. „Titlul s-a pierdut, nu s-a câştigat. A câştigat echipa mai puternică, mai valoroasă, mai tare. Eu sunt responsabil pentru disciplină. Din cauza lui Alibec am permis nişte lucruri la echipă. Vociferări la antrenamente, că iar facem astea, că iar facem astea. Nu dăm vina pe Alibec, că nu e Alibec vinovat. CFR e echipa mai puternică, trebuie să recunoaştem. Ca dovadă, au jucat cu Viitorul şi au bătut. Când trebuie să bată, bat. Am avut patru meciuri cu ei şi în niciunul nu am condus”, a declarat Gigi Becali.

De furia finanţatorului nu a scăpat nici Cristi Tănase. „Bine că l-am văzut pe Cristi Tănase, ca să-mi dau seama că nu mai poate. Noi nici astăzi (n.r. - duminică seară) n-am condus clar, puteau să ne marcheze un gol. Noi nu avem joc elaborat, posesie. Nu pasăm nimic, nu avem posesia cum trebuie să o avem, jucători cu frică. Niciodată nu am jucat atât de prost. Lui Budescu nu ai ce să-i spui, pentru că dacă nu era el, nu câştigam meciuri. Dar trebuie să întărim echipa. CFR a avut bărbăţie. Eu sunt vinovatul, din cauză că l-am pus căpitan pe Alibec şi pentru că am fost lacom. Trebuia să-l ォlichidezサ de atunci. Mihai Stoica îmi spunea că lasă că poate luăm mai mult. Lui Dică nu am ce să-i reproşez. El o să-mi spună că ţi-am zis că vreau să-l dau afară pe Alibec, că vociferează pe la antrenamente. Eu nu vreau să le reproşez nimic. Eu sunt vinovatul, că trebuia să-i las să termin cu Alibec de la început. Dică rămâne, dar vor pleca jucători. Teixeira vreau să-l mai ţin un an”, a mai spus Gigi Becali.