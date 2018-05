Botoşăneni campioni cu CFR Cluj

« Alte stiri din categoria Sport

CFR Cluj a câştigat titlul de campioană a României pentru a patra oară în istoria sa, după ce a învins Viitorul Constanţa, scor 1-0, în ultima etapă a play-off-ului Ligii I.

Jucătorii clujeni au fost premiaţi de Justin Ştefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), trofeul Ligii I fiind ridicat de căpitanul Mario Camora şi de mijlocaşul Juan Emmanuel Culio.

Viitorul a cucerit titlul în sezonul trecut după o victorie cu 1-0 împotriva ardelenilor, iar, de această dată, rolurile s-au schimbat. Djokovic a marcat golul victoriei în minutul 43, la şapte minute după ce îi luase locul botoşăneanului Mihai Bordeianu, accidentat de Ianis Hagi.

CFR Cluj a câştigat titlul cu doar un punct avans faţă de FCSB, care s-a impus, tot duminică seară, scor 1-0, în faţa Astrei Giurgiu.

Acesta este al doilea titlu câştigat de antrenorul Dan Petrescu în Liga I, după cel obţinut pe banca Unirii Urziceni, în 2009. CFR Cluj a mai câştigat titlul de campioană în 2008, 2010 şi 2012. Titlul câştigat cu CFR Cluj ar putea să-i schimbe planurile lui Dan Petrescu. Cu toate că la un moment dat declara că indiferent de ce se va întâmpla în acest sezon va pleca în această vară, tehnicianul a declarat că sunt şanse mari să-şi continue aventura în Ardeal. „Acum, normal că vreau să rămân aici. Mai am un an de contract. Dacă vreau să plec, trebuie să plătesc o sumă foarte mare. Dacă ei mă dau afară, vor plăti o sumă foarte mare. Vor fi discuţii doar despre ce jucători transferăm”, a declarat Dan Petrescu.

Acesta a recunoscut că sezonul recent închieat a fost unul foarte epuizant pentru el. „Tot anul a fost greu. Momentul psihologic a fost după meciul cu FCSB, când ne-au egalat în minutul 93. I-am întrebat: ォBă, băieţi, continuăm sau ne lăsăm?サ Ei au spus: ォContinuăm, misterサ. Am crezut în noi, am câştigat ultimele meciuri şi iată-ne aici. Încă nu mi-am revenit. Încerc să mă bucur, dar nu pot. A fost un an foarte greu şi un meci foarte greu azi (n.r. - duminică seară). Mă aşteptam să fie doar un gol în meci, pentru că ştiu cum sunt ultimele meciuri. La Unirea Urziceni am luat titlul, singurul trofeu din istoria lui ASA l-am luat eu şi singura dată când Kuban Krasnodar a promovat şi a rămas în Divizia A, tot cu mine a fost. Unirea Urziceni, la fel. Sunt un talisman”, a mai spus Petrescu.

În lotul campionilor sunt mijlocaşul Mihai Bordeianu, carea fost transferat în iarnă pentru 150.000 de euro de ardeleni şi antrenorul secund al echipei Valeriu Bordeanu.

