Hagi i-a felicitat pe noii campioni

Gică Hagi, managerul general al Viitorului, a ţinut să-i felicite pe cei de la CFR Cluj pentru performanţa realizată, de a câştiga titlul în Liga I.

Hagi a declarat că titlul câştigat de CFR Cluj este pe deplin meritat. „O echipă puternică, care câştigă din faze fixe. Au arătat pe teren că sunt valoroşi. Suntem o echipă tânără, am luat nişte decizii în iarnă şi am făcut faţă cât am putut. În această seară (n.r. - duminică seară), trebuie să îi felicităm pe cei de la CFR. Despre ei trebuie să vorbim, nu despre noi. Au arătat că sunt puternici, au jucat la rezultat. Bravo lor! Felicitări şi să aibă succes în continuare. Şi Steaua a avut şansa ei, dar CFR a rămas pe primul loc şi îi felicităm! De anul trecut a rămas un singur jucător. Suntem fericiţi. Întotdeauna e loc de mai bine, dar nu uitaţi că echipa e foarte tânără”, a declarat Gică Hagi, managerul general al Viitorului.