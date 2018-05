Nicolae Dică: "La meciul cu Iaşi s-a jucat campionatul"

« Alte stiri din categoria Sport

Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB, a digerat cu greu ratarea titlului de campion al Ligii I.

Tehnicianul a declarat la finalul sezonului că echipa sa a pierdut titlul la Iaşi, unde „roş-albaştrii” au fost învinşi cu 1-0 de formaţia pregătită de Flavius Stoican. „La meciul cu Iaşi s-a jucat campionatul. Aveam două puncte avans, dar nu am reuşit să scoatem niciun egal, deşi în ultimele zece minute am jucat cu un om în plus. Clar este vina mea că nu am câştigat campionatul. Sunt mândru că l-am antrenat pe Teixeira, pentru că nu-l cunoşteam personal. Am rămas impresionat de ce poate face acest jucător. Este un profesionist. Chiar dacă are 38 de ani, nu se vede acest lucru. Poate ajuta echipa în continuare”, a declarat Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB.

Cu toate că a ratat titlul, Nicolae Dică susţine că finanţatorul echipei, Gigi Becali i-a transmis că doreşte să-i prelungească înţelegerea care-i va expira pe 30 iunie. „Eu am contract până pe 30 iunie, vom vedea dacă voi fi ofertat de club să rămân în continuare. Patronul mi-a spus că vrea să mă păstreze indiferent de rezultat”, a conchis Nicolae Dică.