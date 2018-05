Puhoi de medalii la haltere

« Alte stiri din categoria Sport

Botoşaniul rămâne capitala halterelor româneşti. La sfârşitul săptămânii trecute, în Sala Polivalentă „Elisabeta Lipă” au avut loc întrecerile Campionatului Naţional de haltere juniori II şi juniori III. Sportivii CS Botoşani, descoperiţi şi pregătiţi de Mihai Drescanu, Mircea Flamînd Mircea, Alexandru Pintea şi Liliana Niculiţă au cucerit 52 de medalii, majoritatea 27 fiind de aur. De asemenea, sportivii botoşăneni au cucerit şi 22 de medalii de argint şi trei de bronz. „A fost un campionat bun, în care am demonstrat încă odată că Botoşaniul rămâne un rezervor nesecat de talente. An de an am scos campioni, pentru că aici s-a muncit bine, chiar foarte bine. Pe lângă numărul mare de medalii pe care sportivii le-au cucerit trebuie remarcat şi o creştere a performanţelor lor. Au ridicat bine şi au potenţial încă de creştere”, a declarat profesorul Mihai Drescanu, cel care a pus bazele secţiei de haltere la CS Botoşani.

În cadrul întrecerii, mai multe performere naţionale şi europene de seniori, printre care şi Loredana Toma, Andreea Aanei şi Loredana (Hegheş) Iacob au ridicat câte o încercare pentru a îndeplini baremele de participare la Campionatul Naţional. Ele au fost aplaudate de la scenă deschisă. „A fost frumos să ridic din nou în această sală. A trebuit să facem câte o ridicare pentru naţionale. Am ridicat 70 şi 90 de kilograme. A fost aşa de antrenament, dar dacă eram într-o formă mai bună ridicam mai mult”, a declarat campioana mondială de seniori şi multipla campioană europeană de tineret şi seniori, Loredana Toma.

Medalii cucerite la juniori III

- medalii de aur: Ioana Butacu (trei medalii) şi Petronela Budăi (trei medalii);

- medalii de argint: Diana Iacob (trei medalii), Delia Rusu (trei medalii) şi Emilia Luchian (trei medalii).

Medalii cucerite la juniori II

- medalii de aur: Ioana Miron (trei medalii plus record naţional la smuls), Alondra Iacob (trei medalii plus record naţional la aruncat), Andreea Cotruţa (trei medalii), Adelina Trandac (trei medalii), Marcela Andrei (trei medalii), Petronela Cociorva (trei medalii) şi Emilia Pătraşcanu (trei medalii);

- medalii de argint: Ramona Anuşca (trei medalii), Maria Rotariu (trei medalii), Anca Grosu (trei medalii), Diana Marcu (trei medalii) şi Denis Ion (o medalie);

- medalii de bronz: Denis Ion (două medalii) şi Mugurel Hriţcu (o medalie).