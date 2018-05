Europa îşi desemnează regina

« Alte stiri din categoria Sport

FC Liverpool joacă în această seară cu Real Madrid în finala Ligii Campionilor de la Kiev. Este o reeditare a finalei din 1981, câştigată la Paris de „cormorani” cu 1-0. Astfel, pe lângă dorinţa de revanşă, Real Madrid vrea a treia victorie consecutivă în Liga Campionilor, în timp ce Liverpool se pregăteşte pentru momentul aşteptat de 11 ani. Englezii au câştigat în 2005 una din cele mai dramatice finale din istoria competiţiei, când au revenit de la 0-3 cu AC Milan şi s-au impus la penalty-uri, pentru ca în 2007, la ultima finală jucată, să piardă în faţa aceluiaşi Milan dornic de revanşa.

Fanii celor două echipe aşteaptă partidă cu sufletul la gură. Zeci de mii au zburat către Kiev, oraş care va fi epicentrul fotbalului pentru o zi, dar alte câteva milioane vor urmări din faţa televizorului.

Aşteptările sunt mari de la această finală. Real şi Liverpool au marcat un număr record de goluri în Liga Campionilor, iar Cristiano Ronaldo şi Mohamed Salah sunt doi dintre cei mai buni atacanţi din lume la ora actuală. Împreună, Ronaldo şi Salah au marcat 25 de goluri în acest sezon.

Zidane pariază pe Ronaldo

Zinedine Zidane şi Real Madrid sunt mai motivaţi ca niciodată să câştige o nouă Ligă. „Nimeni nu poate spune că ne este mai puţin foame de succes. Nu pot vorbi pentru adversarii noştri, însă pot insista pe faptul că noi vom avea întotdeauna aceeaşi motivaţie. Suntem Madrid şi în ciuda a ceea ce am câştigat deja, dorim mereu mai mult şi vom da totul pentru a fi cei mai buni”, a subliniat antrenorul clubului madrilen.

Experienţa Realului în acest stadiu al competiţiei este incomparabilă cu cea a lui Liverpool, în finală pentru prima dată din 2007 (înfrângere la Atena în faţa lui AC Milan, 1-2). Iar Zidane se poate baza şi pe experienţa sa de jucător, el disputând trei finale de Liga Campionilor cu ghetele în picioare (o victorie, două înfrângeri), înainte de a câştiga trofeul de două ori ca antrenor.

„Am trăit 18 ani ca jucător în vestiare, cu numeroşi antrenori, cu mulţi jucători cu un ego la fel ca al meu. Cunosc vestiarul şi cunosc starea de spirit a unui jucător, un lucru foarte important pentru mine, dar nu singurul. Nu sunt cel mai bun tehnician, dar am alte calităţi, pasiune, motivaţie, şi astea valorează chiar mai mult”, a spus tehnicianul francez..

În ce priveşte vedeta sa Cristiano Ronaldo, Zidane speră ca el să aibă „cea mai mare influenţă posibilă în finală”. „El joacă foarte bine, a marcat multe goluri în ultimul timp. În plus, a fost foarte constant”, a precizat antrenorul francez.

Jürgen Klopp mizează pe Firmino

Jürgen Klopp şi-a exprimat încă o dată preţuirea pentru Roberto Firmino, fotbalistul pe care l-a dorit cu orice preţ în momentul în care a sosit pe Anfield.

Sezonul perfect al brazilianului s-a tradus în 15 goluri şi opt assist-uri în campionat, dar şi prin prestaţii stelare în Liga Campionilor. Însă, mai presus de cifre, sud-americanul a impresionat cu dăruirea sa exemplară şi cu efortul depus tot timpul, preţ de 90 de minute. Într-un clasament al recuperărilor, de exemplu, Firmino depăşeşte mulţi fundaşi din Anglia, rolul său în cadrul echipei fiind mult mai complex.

Înainte de finala Ligii, cu Real Madrid, Klopp a ţinut încă o dată să vorbească la superlativ despre fostul jucător al lui Hoffenheim, care nu se bucură de aceeaşi atenţie precum vedetele din fotbalul mondial. „Firmino e visul oricărui antrenor. Nu am mai văzut niciodată jucător care să interpreteze precum el rolul de «9 fals». Dacă nu ar fi existat această noţiune, el ar fi inventat-o. Dar Bobby e mai mult decât atât. Poate să joace şi în rol de «10», deposedează, aleargă, e incredibil”, a spus Klopp.

Cu 44 de reuşite în acest sezon, Mo Salah nu doar că a fost declarat cel mai bun jucător din Premier League, dar are şanse reale la „Balonul de Aur”. Fanii i-au dedicat mai multe melodii, cea mai cunoscută fiind „Mo Salah running down the wing”, însă Klopp vrea ca şi favoritul său să se bucure de aceeaşi preţuire din partea suporterilor „cormoranilor”. „Fanii noştri sunt incredibili, iar cântecul despre Mo e fantastic. Există un cântec despre Bobby? Oricine se ocupă să compună cântecele, trebuie să facă unul neapărat şi pentru Firmino”, a mai spus Klopp.

Real Madrid - FC Liverpool, finala Ligii Campionilor, se dispută în această seară, de la ora 21:45, şi va fi transmisă de Telekom Sport, Pro TV şi Look TV.

Explozie a preţurilor la Kiev

Preţurile au explodat la Kiev înaintea finalei Ligii Campionilor la fotbal, în care se vor întâlni sâmbătă echipele Real Madrid şi FC Liverpool, riscând să se transforme în coşmar pentru suporterii celor două cluburi, iar fanii madrileni au preferat chiar să returneze 1.000 de bilete, informează AFP.

Anumite hoteluri din capitala ucraineană au majorat şi cu sută la sută tariful lor obişnuit şi, printre miile de fani aşteptaţi, cei care aveau rezervare deja s-au trezit cu rezervarea anulată.

Preşedintele UEFA, Aleksandr Ceferin, a anunţat că biletele înapoiate de fanii Realului nu vor putea fi revândute suporterilor echipei FC Liverpool din motive de securitate, urmând să fie oferite mai degrabă populaţiei locale. „Totul a fost un coşmar” a declarat Marcos Sanchez, un suporter al clubului Real Madrid, a cărui rezervare a fost anulată şi s-a trezit în faţa unor preţuri uriaşe.

„Nu sunt decepţionat, sunt furios. Este o ruşine pentru capitală unde proprietarii de hoteluri nu au dat tuturor o şansă de a putea veni, crescând preţurile nu de zece ori, de 100 de ori”, a declarat vicepreşedintele UEFA, Grigori Surkis.

La rândul său, directorul general al clubului Liverpool, Peter Moore, a pus la îndoială capacităţile oraşului Kiev de a organiza finala Ligii Campionilor. „Ei nu au nici infrastructurile aeroportuare şi nici capacităţile hoteliere pentru a găzdui un asemenea eveniment”, a precizat oficialul britanic pentru publicaţia Liverpool Echo.

„Cormorani” atacaţi de huligani ucraineni

Un grup de fani ai echipei Liverpool a fost atacat de huligani, la Kiev, înainte de finala Ligii Campionilor. După violenţe, poliţia ucraineană a reţinut doi bărbaţi, relatează presa engleză.

Incidentele au avut loc la un restaurant din Kiev. Agresorii purtau măşti, iar în imagini publicate de „The Mirror” pot fi văzute mai multe persoane aruncând cu scaune şi mese, înainte de a fugi din restaurant.

Poliţia ucraineană a anunţat că doi cetăţeni străini au fost răniţi în violenţele din centrul oraşului Kiev. „Eram la masă şi ne vedeam de treaba noastră. Nu am venit pentru aşa ceva. Am venit ca să văd meciul. Suntem aici de patru ore şi am fost atacaţi. Ne-au atacat ca o haită de câini. A fost îngrozitor”, a declarat unul dintre fanii englezi, Jason Frost, în vârstă de 50 de ani.