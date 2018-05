Halep, optimistă înainte de Roland Garros

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial şi principala favorită la Roland Garros, a declarat, citată de „L’Equipe”, că se simte o jucătoare mai bună ca anul trecut pe zgura pariziană, când a fost învinsă de letona Jelena Ostapenko, şi are un mental mult mai bun.

„Cred că sunt o jucătoare mai bună decât anul trecut. Sunt mai puternică mental. Am muncit mult şi am progresat. Vreau doar să mă concentrez pe ce am de făcut şi să devin şi mai bună. Rezultatele vin dacă eu progresez”, a declarat Simona Halep la Roland Garros, unde a jucat finalele în 2014 şi 2017.

Simona Halep a declarat că se aşteaptă ca fiecare meci să fie dificil, inclusiv cel de debut, şi nu se gândeşte încă la titlu: „Ştiu că fiecare meci va fi foarte dificil. Este un Mare Şlem şi aici sunt cele mai bune. Nu mă gândesc la titlu, pentru că este departe. Mă gândesc doar la primul meu meci, care va fi foarte dificil. Nici nu m-am uitat pe tablou, ştiu doar numele primei mele adversare (americanca Alison Riske). Voi vedea zi după zi. Anul trecut nu am avut prea multe puncte de apărat şi e un pic diferit. Anul acesta, am şi această presiune, dar nu vreau să mă concentrez pe lucrul ăsta. Am încredere mai mare anul acesta pentru că am reuşit un rezultat mare anul trecut. Asta nu înseamnă că voi face la fel sau mai mult”.

Liderul tenisului feminin mondial a adăugat că a trecut peste finala pierdută la Roma la Elina Svitolina, s-a odihnit şi este pregătită să abordeze Marele Şlem pe zgură de la Paris: „Am fost obosită după semifinale, dar nu m-am accidentat. Merg bine, nu am dureri. M-am odihnit câteva zile şi acum mă antrenez intens. Sunt pregătită să încep turneul. E genial să revin aici, îmi place mult să joc la Roland Garros şi să vin la Paris. Iubesc acest oraş şi voi profita de asta”.

Simona Halep a fost întrebată şi de prezenţa Serenei Williams la Roland Garros şi s-a arătat convinsă că americanca poate reveni la cel mai înalt nivel: „Este extraordinară pentru tenis revenirea ei. Poate că a avut nevoie de mai mult timp să se obişnuiască cu turneele, să joace zi de zi. I-am spus deja că poate reveni şi să câştige din nou turnee. Ea ştie să gestioneze situaţia. Va reveni şi va fi puternică”.

Dacă va trece de Riske, Halep va juca în turul secund cu învingătoarea dintre Myrtille Georges (Franţa) şi Taylor Townsend (SUA).