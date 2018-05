Lovitură dură pentru FCSB

« Alte stiri din categoria Sport

Magistraţii de la Tribunalul Bucureşti ar fi decis, în şedinţa ieri, 25 mai, că Gigi Becali, finanţatorul FCSB, trebuie să plătească despăgubiri celor de la CSA Steaua pentru o perioadă de zece ani şi nu pentru trei, aşa cum au cerut avocaţii omului de afaceri. Este vorba despre perioada de zece ani, timp în care Becali ar fi folosit ilegal numele şi marca „Steaua”. Decizia nu este însă una definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel, după cum susţine prosport.ro.

„S-a respins excepţia prescripţiei extinctive, Gigi Becali e bun de plată! Va trebui să achite întreg prejudiciul creat în perioada decembrie 2004 - decembrie 2014. Prejudicierea continuă şi astăzi. Sunt foarte mulţumit şi mă aşteptam, pentru că decizia e legală”, a declarat Talpan.

Dacă această decizie va deveni definitivă, atunci Becali va fi nevoit să le achite CSA Steaua suma de 37 de milioane de euro.

„Cum să zici că ţi-am adus eu prejudiciu? Dacă tu nu făceai fotbal, nu aveai voie să faci fotbal. Cum să zici că ţi-am adus eu prejudiciu că vindeam castraveţi, iar tu vindeai roşii. Tu nu aveai voie să vinzi castraveţi. Plus de asta eu nici nu vindeam. Eu nu făceam marketing cu produse cu marca. Eu nu ţi-am adus niciun prejudiciu, nici nu am avut beneficiu, pentru că nu făceam marketing”, a spus Becali, în urmă cu câteva zile, la Digi Sport.

Luna trecută, Becali a anunţat că dacă va fi obligat să achite această sumă, atunci echipa va intra în faliment. „FCSB nu are patrimoniu 37 de milioane de euro. E clar faliment dacă se dă decizia asta. Cum ceri 3,7 milioane de euro pe an când tu ai marca de trei-patru ani şi ai făcut 40.000 de euro pe an? Nu se poate”, a declarat Becali.

Un evaluator independent a calculat prejudiciul pe zece ani, cât finanţatorul s-ar fi folosit abuziv de nume, culori şi palmares. Astfel, Armata cere 36,8 de milioane de euro din partea lui Gigi Becali, lucru care va duce probabil la falimentul echipei. Cel puţin asta a susţinut patronul FCSB şi în trecut, explicând că nu are cum şi de ce să plătească o asemenea sumă.

Becali susţine că despăgubirile pot fi cerute doar pe trei ani, nu pe zece, deoarece restul anilor ar fi fost prescrişi. Cum contestaţia CSA a fost formulată în 2016, perioada pe care finanţatorul echipei din Liga I consideră să ar trebui să plătească o sumă ar fi cea aferentă anului 2013, deoarece în 2014 a schimbat denumirea echipei.

Războiul dintre FCSB şi Armată a început în anul 2015, când clubul patronat de Becali a pierdut marca Steaua Bucureşti, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a respins contestaţia în anulare formulată de club la decizia din 3 decembrie prin care i-a fost anulată marca. Ulterior au existat mai multe runde de negocieri între cele două părţi, pentru ca Becali să poată folosi în continuare numele de Steaua, dar nu s-a ajuns la niciun consens.

În vara lui 2017, CSA a reînfiinţat secţia de fotbal a clubului, iar echipa coordonată în acest moment de Marius Lăcătuş, Ştefan Iovan şi Ion Ion evoluează în Liga a IV-a şi este susţinută de suporterii de la Peluza Sud Steaua.