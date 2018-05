Costel Enache, dorit de Astra Giurgiu

« Alte stiri din categoria Sport

Tehnicianul FC Botoşani, Costel Enache, are o ofertă de la Astra Giurgiu, dar încă nu a semnat cu echipa omului de afaceri Ioan Niculae.

Antrenorul urmează să aibă încă o discuţie cu Valeriu Iftime, patronul FC Botoşani, care îşi doreşte prelungirea contractului pe încă un an. Valeriu Iftime ştie despre oferta primită de Costel Enache de la Astra şi spune că tehnicianul ar dori să rămână la Botoşani, dar vrea să aibă garanţia că nu va fi schimbat după două-trei rezultate negative. „Costel nu pleacă dacă noi îi facem o ofertă bună. El chiar a făcut treabă serioasă pentru Botoşani. El are cumva o frică de următoarele meciuri. Rămâne, trei etape nu jucăm bine şi poate avea o problemă. El vrea să aibă un contract sigur la o echipă de Liga I. Eu cred că soluţia cea mai bună e în continuare Costel Enache. Sper să găsim o soluţie şi să nu aibă nicio emoţie până de Crăciun. Ştiu că are nişte oferte. El este antrenor liber din vară şi a primit oferte. El dacă vroia să semneze, semna. Nu a semnat cu Astra. El semnează cu noi, dar sunt nişte lucruri de lămurit. Nu e vorba de bani, nu e un antrenor scump. E un antrenor care are nevoie de o garanţie, că lumea îl acceptă”, a declarat Valeriu Iftime.

Acesta mai susţine că Enache cere şi un teren sintetic de antrenament pentru perioada de iarnă. „Aici are dreptate. Dacă reuşim să facem acel teren sintetic la Stăuceni, se schimbă lucrurile. Este o istorie care se repetă la Botoşani. Jucăm foarte prost în perioada de iarnă. Începem foarte bine, avem o cădere iar din februarie jucăm dezastruos. Terenul de antrenament poate fi un motiv”, a mai declarat finanţatorul FC Botoşani.

În vârstă de 45 de ani, Costel Enache a mai antrenat la Ceahlăul Piatra Neamţ (2011-2013), CSM Poli Iaşi (iunie 2013 - octombrie 2013), Dunărea Galaţi (ianuarie 2014 - mai 2014) şi a fost selecţioner la naţionalele U18 şi U19 ale României (2015-2016). La FC Botoşani, Enache antrenează din iunie 2017.