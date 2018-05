Medalii europene aduse de juniori cu barca

« Alte stiri din categoria Sport

Şcoala de canotaj botoşăneană a strălucit din nou pe plan internaţional. Cinci canotori botoşăneni, Tabita Maftei, Alina-Maria Baleţchi, Alexandra Ungureanu, Amalia Bucu şi Dorin Simion, au făcut parte din delegaţia României care a cucerit şapte medalii (una de aur, cinci de argint şi una de bronz), la ediţia 2018 a Campionatelor Europene de canotaj pentru juniori, care s-au încheiat duminică la Gravelines, în Franţa.

Sportivii legitimaţi la CS Botoşani, pregătiţi de soţii Iulia şi George Bulie, au contribuit din plin la zestrea de medalii, la gâtul lor poposind un aur şi trei trei de argint. Pe lângă cei cinci sportivi de la CS Botoşani, în bărcile medaliate s-au mai regăsit şi alţi performeri născuţi în judeţ, precum Iuliana Timoc, Cătălina Onciu, Cristina Răileanu şi Geanina-Dumitriţa Giuncănariu, dar care sunt legitimate la alte cluburi din ţară.

Iulia Bulie: „Sunt rezultate foarte bune”

Surpriza plăcută a delegaţiei României o reprezintă medalia de aur obţinută de echipajul feminin de patru rame fără cârmaci (Cristina Drugă, Laura Pal, Alexandra Ungureanu, Geanina-Dumitriţa Giuncănariu). Acesta a devansat în finală, cu aproape două secunde Italia şi cu peste cinci secunde Danemarca.

Botoşănencele Tabita Maftei şi Alina-Maria Baleţchi s-au clasat pe locul 2 la dublu rame fără cârmaci, fiind devansate de echipajul Greciei, la fel ca şi barca de 8+1 din care face parte şi Amalia Bucu şi care a fost învinsă de barca Cehiei. Din echipajul de 8+1 mai fac parte: Cristina Răileanu, Lorena Constantin, Georgiana Moroşanu, Elena-Cătălina Onciu, Teodora Măndrilă, Alice-Elena Turcanu, Iuliana Timoc, Victoria-Ştefania Petrean.

O altă surpriză o reprezintă argintul cucerit în proba de patru vâsle băieţi de echipajul Sebastian-Constantin Cîrstea/Cosmin Carpea/Dumitru-Valentin Bucur/ Dorin Simion. Şi aici primul loc a revenit Cehiei.

„Sunt rezultate foarte bune. E drept că ne şi aşteptam la ele, după cum am muncit în acest an şi după ce am dominat întrecerile naţionale de ergometru şi de fond, dar bucuria rămâne. Poate că Tabita şi Alina puteau să ia aurul, dar e bine şi aşa. Au compensat băieţii cu argintul de la patru vâsle”, a declarat antrenoarea Iulia Bulie.

Rezultatele sunt surprinzătoare pentru CS Botoşani, pentru că la finalul anului trecut şi-a pierdut cei mai buni juniori, secţia de canotaj fiind la final de ciclu şi trecând printr-un schimb de generaţie. „Asta este treaba noastră a antrenorilor să scoatem campioni, să asigurăm continuitate. Soţul meu George are noi copii selecţionai foarte buni pe care îi aduce la Snagov să se înveţe şi cu apa. Dintre ei, sigur vor mai ieşi nişte campioni, iar secţia de canotaj va avea continuitate. Să fie copiii sănătoşi, că rezultatele vor veni cu siguranţă”, a mai declarat Iulia Bulie, care este şi antrenoare a lotului naţional.

Încă două medalii de argint şi una de bronz





Pe lângă medaliile la care au contribuit sportivii CS Botoşani, delegaţia României s-a mai întors cu trei medalii. Astfel, în proba masculină de patru rame fără cârmaci, echipajul Gheorghe Morar/Denis Nichitean/Andrei Lungu/Alexandru-Laurenţiu Danciu a obţinut argintul, fiind devansat de Italia. Tot argint a cucerit barca de dublu rame fără cârmaci la masculin, cu Florin Arteni-Fîntînariu şi Iulian Nestian, care a fost întrecută în finală de Croaţia.

La proba feminină de patru vâsle, echipajul Georgiana-Simona Tătaru/ Adriana Surupăceanu/ Gabriela Paraschiv/Nicoleta Mustea s-a clasat pe locul trei, în urma Cehiei şi a Elveţiei.

România a mai aliniat la start încă trei echipaje, care însă nu au câştigat nicio medalie. Este vorba de echipajul masculin de 8+1 (locul 6), echipajul de dublu vâsle feminin (locul 7) şi cel de dublu vâsle masculin (locul 15).

În total, 469 de sportivi reprezentând 34 de naţiuni (record de participare, după 33 de ţări anul trecut) au luptat pentru medaliile puse în joc la Europenele de juniori, cei mai mulţi participanţi fiind din Italia (49), România (42), Cehia (37), Franţa şi Rusia (câte 33).

Anul trecut, la Campionatul European pentru juniori de la Krefeld (Germania), România a obţinut şapte medalii: patru de aur, două de argint şi una de bronz, ocupând locul doi pe naţiuni.