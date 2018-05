Primul trofeu adus la Craiova după 25 de ani

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătorii echipei CS „U” Craiova au fost aşteptaţi, ieri, de peste 7.000 de fani în centrul oraşului, pentru a sărbători câştigarea Cupei României. Fotbaliştii şi conducătorii clubului au sosit în piaţă, puţin după ora 13:00, cu un autocar descoperit, după un traseu prin Craiova şi au fost ovaţionaţi de suporteri. Înainte de sosirea lor, Andrei Păunescu a susţinut un concert pe scena amplasată în piaţă.

Jucătorii au urcat şi ei pe scenă, au desfăcut sticle de şampanie, au aprins torţe şi fumigene şi au cântat alături de suporterii prezenţi.

CS „U” Craiova, locul 3 în Liga I, a câştigat, duminică, pe Arena Naţională din Capitală, a 80-a ediţie a Cupa României, după ce a învins în finală, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa din liga a doua AFC Hermannstadt. Dacă se ţine cont de palmaresul fostei echipe „U” Craiova, acesta este al şaptelea trofeu al Cupei României pentru formaţia olteană, primul după 1993. Brazilianul Gustavo (minutul 30) şi Alexandru Mitriţă (minutul 58) au marcat golurile succesului formaţiei din Bănie.

Al şaptelea trofeu

Revelaţia competiţiei a început mai bine partida şi a avut primele ocazii de gol, prin Tătar (minutul 3), care a tras din lovitură liberă Tătar, puţin pe lângă poartă, şi Dâlbea (minutul 18) care a reluat cu capul alături de ţintă. Universitatea a deschis scorul prin Gustavo, cu un şut din marginea careului, la colţul lung (minutul 30). Până la pauză, craiovenii şi-au creat şi alte ocazii de gol, dar Căbuz a respins şutul lui Zlatinski (minutul 34), iar Băluţă (minutul 40), scăpat singur spre poartă, a fost blocat in extremis. Zlatinski (minutul 40) a tras pe lângă poartă.

FC Hermannstadt a avut o situaţie cu potenţial, dar şutul lui Rusu (minutul 41), de la 30 de metri, s-a dus pe lângă poartă.

În partea secundă, Petrescu a reluat peste poartă (minutul 52) din situaţie bună.

Universitatea a marcat al doilea gol în minutul 58, când Băluţă a scăpat din nou singur spre poartă şi l-a servit ideal pe Mitriţă. Băluţă (minutul 77) a şutat peste poartă din careu, iar peste câteva zeci de secunde a fost blocat de portarul Cabuz în afara careului.

Mangia: „Este un rezultat extraordinar, un miracol”

Antrenorul echipei de fotbal CS „U” Craiova, Devis Mangia, a declarat că este „un rezultat extraordinar, un miracol” având în vedere că a câştigat un trofeu după doar un an de la preluarea formaţiei oltene.

„Sunt foarte fericit, e normal, pentru că anul acesta Craiova a încheiat pe locul trei în campionat după 23 de ani, iar acum a câştigat Cupa României după 25 de ani. Este un rezultat extraordinar, un miracol. Să reuşesc să câştig un trofeu la Craiova după doar un sezon este un lucru extraordinar. Jucătorii mei ştiau că Hermannstadt e o echipă bună, dar nu asta a fost problema. A trebuit să îi calmez pentru că a fost foarte multă presiune din exterior. E foarte dificil atunci când auzi mereu că «trebuie să câştigi, trebuie să câştigi pentru că eşti favorit». Aşa că era normal să se acumuleze presiunea şi ea să se vadă în jocul nostru la începutul finalei. Cei de la AFC Hermannstadt mi-au lăsat o impresie foarte bună, dovadă că au scos pe parcurs echipe bune din Liga I. Hermannstadt poate fi o echipă foarte bună de Liga I. Felicitări tuturor de acolo pentru ce au realizat în acest sezon”, a spus tehnicianul italian.

Acesta a precizat că trofeul câştigat de formaţia sa duminică seara aparţine suporterilor olteni care l-au aşteptat 25 de ani.

Mangia susţine că este un avantaj faptul că CS „U” Craiova va juca în Liga Europa după începerea Ligii I. „Este un avantaj că avem doar un tur preliminar şi nu două în Liga Europa. Ne avantajează, dar pe de altă parte nu suntem capi de serie şi trebuie să vedem ce vor decide sorţii. E bine şi că vom juca în august, iar la acel moment vom avea deja disputate câteva etape de campionat. Avem şi Supercupa, care ştim unde se va juca, dar nu şi data”, a precizat Devis Mangia.

Alexandru Pelici: „Am câştigat respectul unei ţări întregi”

Antrenorul echipei de fotbal AFC Hermannstadt, Alexandru Pelici, a declarat că formaţia sa a câştigat respectul întregii ţări. „Noi am venit la Bucureşti încrezători, hotărâţi să muncim mult pentru fiecare minge şi duel. Am reuşit să punem probleme Craiovei, am făcut o primă repriză curajoasă, dar din păcate nu am reuşit să marcăm din şansele pe care ni le-am creat. Am greşit în ultimii 25-30 de metri, nu am găsit soluţiile cele mai bune. În schimb, Craiova a speculat fiecare greşeală pe care am făcut-o şi a marcat. Am încercat să le oferim mai mult suporterilor noştri, dar nu am putut. Îi felicit pe cei de la Craiova, dar şi pe jucătorii mei pentru tot ceea ce au realizat sezonul acesta. Prin ceea ce am arătat în acest sezon cred că am câştigat respectul sibienilor. Iar prin ceea ce am arătat cred că am câştigat respectul unei ţări întregi pentru că suntem echipă care venim din Liga a II-a şi au fost momente când am jucat de la egal la egal cu Craiova”, a spus Pelici.

Acesta a recunoscut că trăieşte sentimente amestecate, deoarece oltenii au marcat pe greşelile făcute de echipa sa. „Am satisfacţia muncii bine făcute, a faptului că Universitatea Craiova nu a marcat din atacuri bine construite, ci din greşelile noastre. Asta ne dă încredere că am făcut bine, iar dacă eliminăm aceste greşeli personale atunci ne vom prezenta onorabil în Liga I. Vrem să facem faţă şi să nu fim doar pasageri în Liga I. Cred că am fi putut mai mult azi (n.r. - duminică seară) dacă marcam la scorul de 0-0. Dacă reuşeam, cred că Craiova ar fi avut un meci mai greu”, a adăugat tehnicianul.

Alexandru Pelici a menţionat că nu va schimba radical echipa înaintea debutului în Liga I, precizând că jucătorii săi merită să joace în primul eşalon după munca depusă în actualul sezon.

Universitatea şi-a trecut în palmares al şaptelea său trofeu în Cupa României, după cele din 1977, 1978, 1981, 1983, 1991 şi 1993.

În drumul său către trofeu, Universitatea le-a eliminat pe Sepsi Sf. Gheorghe (2-0), CS Afumaţi (3-2, după prelungiri), Dinamo (1-0) şi FC Botoşani (5-1 şi 1-2).

Până în finală, FC Hermannstadt a trecut de Industria Galda de Jos (3-1), FC Voluntari (1-0), Juventus Bucureşti (2-0), FCSB (3-0), Gaz Metan Mediaş (1-0 şi 3-2).

Universitatea încheie astfel un sezon remarcabil, cu un trofeu după o pauză de 25 de ani şi cea mai bună clasare în campionat (locul al treilea) după 23 de ani.

În Supercupa României, în iulie, la Craiova, Universitatea va înfrunta campioana CFR Cluj.