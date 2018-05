Real nu renunţă la Cristiano Ronaldo

« Alte stiri din categoria Sport

Fotbaliştii, clubul Real Madrid şi fanii au celebrat câştigarea Ligii Campionilor pentru a 13-a oară şi pentru a treia oară consecutiv, dar în mijlocul bucuriei generale, Cristiano Ronaldo a atras toată atenţia asupra sa când a dat de înţeles că ar putea părăsi campioana Europei, relatează Reuters.

Florentino Perez, preşedintele lui Real Madrid, a opinat că anunţul lui Cristiano Ronaldo nu trebuia să intervină chiar în noaptea câştigării finalei de la Kiev: „Fiecare are dreptul de a spune ce vrea, dar cel mai important lucru într-o zi ca asta este clubul şi toţi vom sărbători, pentru că lumea mereu a vorbit de el (Ronaldo) şi nu s-a întâmplat nimic. Sunt încântat că Ronaldo are cinci victorii în Liga Campionilor, ca şi mine. Nu se pune problema dacă rămâne sau nu, are un contract cu noi”. Contractul lui CR7 expiră în iunie 2021.

După finala de la Kiev, câştigată de Real Madrid cu 3-1 în faţa lui Liverpool, Ronaldo a făcut aluzie că ar putea pleca la finele acestui sezon: „Acum este momentul să ne bucurăm şi peste câteva zile voi da un răspuns fanilor, care au fost întotdeauna alături de mine. A fost foarte bine la Real Madrid, iar în următoarele zile voi da un răspuns. Dar acum trebuie să ne bucurăm de acest moment, am făcut istorie şi asta ne dorim. Viitorul unui jucător nu este important, important este că am făcut istorie”.

Portughezul a regretat apoi că a făcut remarca în loc să se bucure de succesul echipei: „Am vorbit când nu trebuia, dar ceva se va întâmpla. Nu a fost timpul potrivit, dar am fost onest”.

Cristiano Ronaldo, care a câştigat pentru a patra oară trofeul european în ultimii cinci ani, s-a clasat pe primul loc în clasamentul golgeterilor din Liga Campionilor sezonul 2017/2018 cu 15 goluri, fiind urmat de Firmino, Saslah şi Mane, tripleta de la Liverpool, cu câte zece goluri.

Ziarul „AS” scrie că Ronaldo este nemulţumit de actualul contract, semnat în 2016, care îi aduce un salariu net de 22 de milioane euro pe an, în timp ce Neymar primeşte 37 de milioane de la PSG, iar Barca aproape i-a dublat salariul lui Messi, la 50 de milioane de euro.