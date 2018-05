"Tricolorii" se pregătesc cu Chile

« Alte stiri din categoria Sport

Echipa naţională a României va juca în această după amiază, de la ora 17:00, în Austria, la Graz, o partidă amicală împotriva selecţionatei statului Chile.

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal, Cosmin Contra, a declarat că îşi doreşte ca chilienii să pună în dificultate România pentru că în Liga Naţiunilor, competiţie care va debuta în septembrie, va întâlni reprezentative puternice precum Muntenegru şi Serbia. „Suntem încrezători că drumul început împreună va continua cu meciuri bune, cu agresivitate, cu atitudine. Sper din toată inima să continuăm rezultatele bune, să eliminăm greşelile de până acum şi să fim o echipă din ce în ce mai puternică. Pentru că acesta este drumul care ne va aduce calificarea la Campionatul European. Sunt mulţumit de adversarii pe care îi întâlnim în aceste amicale. Nu ştiu dacă se pliază pe profilul următoarelor competitoare, dar sunt adversari cu care am reuşit să jucăm. Am avut posibilitatea de a întâlni adversari mai slab cotaţi, dar care nu ne-ar fi pus în dificultate. Însă eu am nevoie de adversari care să ne pună probleme pentru că în Liga Naţiunilor Muntenegru şi Serbia sunt echipe puternice. Trebuie să ne obişnuim cu adversari puternici, să fim conştienţi că ne putem bate de la egal la egal cu ei şi să câştigăm”, a spus Contra.

Selecţionerul e conştient că va fi mai greu să îi motiveze pe jucători la final de sezon, dar afirmă că aceştia se vor prezenta în condiţii bune la cele două meciuri. „Este o perioadă grea acum pentru că mulţi jucători ar fi trebuit să fie în vacanţă în momentul de faţă, dar au venit cu plăcere la echipa naţională. E un pic mai greu să lucrezi acum cu jucătorii, pentru că a fost un sezon încărcat, a fost multă tensiune şi există această oboseală mentală. Mulţi dintre ei au venit după cinci-şase şi chiar opt zile de vacanţă şi nu e chiar uşor să îi montezi din nou pentru două meciuri internaţionale. Dar băieţii sunt bine, îşi doresc, au chef de joc şi sper ca la ora meciului cu Chile să ne prezentăm în cele mai bune condiţii”, a precizat el.

Echipa naţională a României întâlneşte în aceste zile Chile şi Finlanda. Acestea sunt ultimele meciuri înaintea debutului în Liga Naţiunilor. Partidele sunt transmise în direct de Pro TV.