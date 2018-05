Chipciu şi Alibec, sfătuiţi să schimbe echipele

« Alte stiri din categoria Sport

Mijlocaşul Alexandru Chipciu şi atacantul Denis Alibec au fost sfătuiţi de către selecţionerul României, Cosmin Contra, să schimbe echipele la care sunt legitimaţi. Alexandru Chipciu nu-şi găseşte loc în sistemul folosit de antrenorul Hein Vanhaezebrouck, chiar dacă Anderlecht a terminat campionatul doar pe locul 3. „E clar că în situaţia în care e acum, nici Chipciu nu îşi doreşte să piardă naţionala şi nici eu să pierd un jucător important. Cea mai bună soluţie e să schimbe echipa, şi probabil se va întâmpla. Sper să ajungă la o echipă unde va juca meci de meci”, a menţionat Cosmin Contra.

Un sfat similar i-a transmis şi lui Denis Alibec. „Sunt preocupat de situaţia lui Alibec, ca de situaţia oricărui jucător care trece printr-o perioadă proastă. Alibec e un jucător talentat care are nevoie de o schimbare. În primul rând el trebuie să facă o schimbare în ceea ce îşi doreşte el de la fotbal. Iar apoi, dacă are posibilitatea, să schimbe echipa şi să o ia de la zero pentru că asta ar fi extraordinar, atât pentru el, cât şi pentru echipa naţională”, a spus Contra.

La rândul său, fundaşul Cristian Săpunaru îi recomandă lui Denis Alibec să fie „mai umil” în anumite momente. „Ce se întâmplă cu Alibec nu mi se pare normal. Acum şase luni era cel mai bun atacant al României şi acum... În sfârşit, e treaba celor de la FCSB ce fac cu el. Am vorbit cu Alibec, normal. Niciun jucător nu ar putea să evolueze bine în situaţia în care se află el. Nu ştiu dacă i-aş recomanda o schimbare (n.r. - de echipă), cred că i-aş recomanda să fie un pic mai umil câteodată. Dar nu cred că problema este numai la el. În niciun caz nu vreau să vorbesc de Dică, să nu se creadă că spun că Dică e vinovatul, dar de ce cu alţi antrenori a evoluat bine, iar acum nu poate?”, a reacţionat Săpunaru