Enache rămâne pentru play-off

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, şi-a fixat deja obiectivul pentru sezonul următor. Imediat după finalul meciului cu Gaz Metan Mediaş, tehnicianul a spus că pentru noul sezon, care va începe pe 22 iulie, obiectivul este calificarea în play-off. „A fost un an de tranziţie, nu am ştiut care este potenţialul. Am vrut să nu cădem în derizoriu. Acest sezon ne obligă pentru anul viitor să tindem un pic mai sus. Obiectivul intrarea în play-off este absolut normal. Că vom avea o luptă foarte dură, dar eu cred că poate fi un obiectiv realizabil”, a declarat Costel Enache.

Deşi consideră că sezonul recent încheiat a fost cel mai bun al carierei sale de antrenor, tehnicianul susţine că i-a fost greu să ia decizia de a continua cu FC Botoşani. „Eu am tras o linie personală şi consider că un an bun nu trebuie neapărat să aducă şi schimbări în viaţa mea. Pentru că tot plângem noi antrenorii după continuitate şi, când o avem, nu o luăm în calcul. Mi-a fost greu să iau o decizie, dar faptul că m-am simţit bine la Botoşani, faptul că Botoşani mi-a întins o mână când nimeni nu mă vedea, faptul că se pot face lucruri bune au fost lucruri importante. Deci, la anul mă vedeţi tot aici, cel puţin la început. Am prelungit contractul”, a afirmat Enache.

FC Botoşani a fost aproape de a prinde play-off-ul şi în acest sezon, chiar dacă nu şi-a propus acest lucru în vara trecută.