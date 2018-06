Lobonţ pune mănuşile în cui

« Alte stiri din categoria Sport

Bogdan Lobonţ, portarul echipei AS Roma, şi-a anunţat retragerea din fotbal la vârsta de 40 de ani, urmând să-şi încheie cariera cu ocazia partidei amicale România - Finlanda, ce se va disputa pe 5 iunie, de la ora 20:30, pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti, informează Federaţia Română de Fotbal (FRF).

Portarul care a îmbrăcat de 85 de ori tricoul echipei naţionale a României, participând la turneele finale Euro 2000 şi Euro 2008, şi activat în cursul carierei la Corvinul Hunedoara, Rapid, Ajax Amsterdam, Dinamo, Fiorentina şi AS Roma, a transmis prin intermediul FRF o scrisoare adresată suporterilor şi celor care i-au fost alături. „Vreau să mulţumesc tuturor antrenorilor şi staff-urilor tehnice cu care am lucrat, tuturor conducătorilor care au avut încredere în mine, staff-urilor medicale care m-au ajutat să trec mai uşor peste accidentări, team-managerilor şi ofiţerilor de presă. În mod special, echipei «invizibile» din spatele echipei: bucătari, kit manageri, şoferi, staff-uri hoteliere şi de îngrijire a terenurilor. Fiecare dintre aceştia au făcut de neuitat fiecare moment al carierei mele. Nu în ultimul rând, jurnaliştilor care au crezut în parcursul meu şi celor care au ştiut să critice constructiv, contribuind la creşterea mea profesională. Alături de fiecare m-am construit ca om şi ca sportiv, iar astăzi, din experienţele tuturor, pot oferi înapoi ce e mai bun”, a scris Lobonţ.

Acesta a lăsat să se înţeleagă că va deveni antrenor cu acte în regulă. „Trec într-o nouă etapă a poveştii mele în fotbal, emoţionat, puternic şi plin de energie în acelaşi timp. Legaţi-vă centurile, că se pleacă într-o nouă aventură, şi mai frumoasă”, a mai transmis fostul portar al echipei naţionale.

Deşi nu a explicat ce înseamnă „o nouă etapă”, mai mult ca sigur Lobonţ va face parte din staff-ul lui Cosmin Contra, la naţionala României. De altfel, anul trecut, când l-a convocat spre surprinderea tuturor, Contra a explicat că s-a gândit mai mult la viitor. „Lobonţ are aceleaşi principii ca mine. E nevoie în momentul de faţă de spirit de muncă, de spirit de echipă şi de performanţă. Bogdan îndeplineşte toate aceste condiţii. Am nevoie de el să îndeplinească acelaşi rol pe care îl are la Roma. Cred că mă va ajuta foarte mult. Eu îl vreau în viitor în staff-ul meu”, a spus Contra.