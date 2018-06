Pustai, mulţumit de evoluţia Gazului din play-out

« Alte stiri din categoria Sport

Cristi Pustai, antrenorul principal al formaţiei Gaz Metan Mediaş, a declarat după jocul pierdut pe „Municipal” cu FC Botoşani că acest sezon a fost unul bun pentru echipa sa.

„Au fost două reprize diferite, în prima repriză am dominat noi, am avut iar 11 metri, cred că suntem echipa cu lovituri de la 11 metri ratate cele mai... Cred că avem vreo patru la activ ratate. A fost un an mai bun, cu siguranţă, decât 2017, am reuşit să avem un play-out bun, cu şase victorii. E foarte bine că n-am depins de acest meci. E bine că suntem la anul în Liga I şi asta înseamnă că ne-am atins obiectivul. De luni începem încă vreo câteva zile treaba pentru că nu vrem să rămânem ca anul trecut cu foarte puţini jucători şi să aducem, dacă aducem, să aducem jucători de calitate, aşa cum am reuşit în iarnă”, a declarat Cristi Pustai.

În altă ordine de idei, Răzvan Pleşca a anunţat că şi-a prelungit contractul cu ardelenii şi va juca şi în sezonul viitor în Liga I. „După ce am zis deja că mă voi retrage la finalul acestui sezon şi nu m-am retras, acum nu mai pot să fiu sigur. 99% pot să spun că mă voi retrage la finalul sezonului viitor şi vreau să-i mulţumesc lui Alex Greab, pentru că m-am sfătuit cu el înainte să-mi prelungesc contractul şi el m-a sfătuit să continui. Nu e concurentul meu pe post, noi suntem colegi de camera de şase ani, asta a fost discuţia cu el. L-am întrebat dacă el e de acord să continui, deoarece aşa va fi mai greu pentru el şi el şi-a dat acordul”, a afirmat Răzvan Pleşca.

