Şfaiţer: "Ne-am îndeplinit obiectivul"

Cu toate că FC Botoşani a încheiat cu o victorie sezonul 2017/2018, oficialii echipei nu au uitat însă ratarea play-off-ului, aceasta fiind cea mai mare dezamăgire a sezonului.

După jocul cu Gaz Metan Mediaş, Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare al FC Botoşani, a fost în vestiar şi i-a felicitat pentru acest sezon după care în faţa mass-mediei a făcut o scurtă radiografie a sezonului. „Trebuie să fim mulţumiţi că ne-am îndeplinit obiectivul. La începutul sezonului am stabilit împreună cu Costel Enache, locurile I-VIII. Este un obiectiv realizat. Cupa României a fost un bonus. Am ajuns în semifinale, cu un joc spectaculos acasă. Puteam reuşi mai mult. Am fost aproape de a intra în play-off. Avem în faţă al şaselea sezon de Liga I, îl vom aborda cu mai multă încredere. Asta le-am spus şi jucătorilor la finalul meciului. Mă bucur pentru Brânză, pentru Piftor, pentru Fülöp care a revenit cu gol. Rodriguez a făcut jocuri din ce în ce mai bune. Mi-aş dori ca an de an să jucăm cu patru jucători sub 21 de ani. Le-am urat vacanţă plăcută şi îi aşteptăm sănătoşi la reunirea lotului. Am mai făcut sezoane bune. dar anul acesta ne-am luptat de la egal la egal cu cei mari. În lupta pentru play-off am pierdut cu cei mici. Am jucat de la egal la egal cu CFR, i-am scos din Cupa României. Cu excepţia FCSB, cu toţi ceilalţi am reuşit jocuri bune. Din păcate, ne-am înecat la mal, am cedat puncte în faţa celor de la Juventus. A fost o dezamăgire mare, nu a fost uşor să remontăm jucătorii”, a declarat Cornel Şfaiţer.