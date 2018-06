Achim pus pe liber

« Alte stiri din categoria Sport

După ce a renunţat la şase jucători, FC Botoşani se va despărţi şi de mijlocaşul Vlad Achim.

Mijlocaşul împrumutat în iarna acestui an de la FCSB, nu mai este dorit la FC Botoşani. Anunţul a fost făcut de finanţatorul echipei Valeriu Iftime, care a declarat că deşi înţelegerea cu roş-albaştrii va expira abia în vara anului viitor, fotbalistul nu mai intră în planurile echipei pentru sezonul următor.

„Vlad Achim are contract încă un an cu noi, dar noi nu ne mai facem planuri cu el la FC Botoşani. Vlad Achim e un capitol închis pentru FC Botoşani. Aici avem nevoie de fotbalişti care muncesc, care simt că este cel mai frumos loc din lume la noi. Aici, vrem fotbalişti care joacă doar cu inima. Când eşti împrumutat nu ţine. Aşa a fost la început şi cu Golofca. Dar cu Achim lucrurile sunt clare. Am decis să nu mai împrumutăm fotbalişti tocmai din această cauză. Problema e că noi trebuie să dăm către FCSB 100.000 euro dacă el pleacă de la noi. Aşa că e o situaţie mai complicată, însă sunt convins că vom găsi soluția pentru ca toată lumea să fie mulțumită”, a declarat Valeriu Iftime.

Imediat după jocul cu Gaz Metan Mediaş, conducerea FC Botoşani a anunţat mai mulţi jucători că nu mai intră în vederile echipei pentru sezonul viitor. Dacă înaintea meciului câştigat cu 2-0 cu Mediaşul, botoşănenii s-au despărţit de Olimpiu Moruţan (n.r. - transferat la FCSB) şi Mircea Axente, după jocul cu ardelenii, oficialii i-au anunţat pe Bojan Golubović, Răzvan Tincu, Nicolae Muşat şi Bogdan Unguruşan, aflaţi la final de contract, că nu mai intră în vederile clubului. „Avem o listă destul de lungă. Au plecat Moruţan şi Mircea Axente. A plecat Golubović, Răzvan Tincu, Muşat, Unguruşan. Cu Achim vom vedea. El este în vacanţă, a fost nunta lui şi era normal să-l înţelegem. Nu am făcut lista definitivă. Am discutat cu staff-ul tehnic. Cu Mihai Roman vom continua. A fost extraordinar în meciul cu Gaz Metan, este golgeterul echipei noastre”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare FC Botoşani.