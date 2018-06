Calificare în viteză pentru Halep

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat fără emoţii în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o pe belgianca Elise Mertens, cap de serie 16, cu 6-2, 6-1.

Halep (26 de ani), finalistă anul trecut la Paris şi principala favorită, a încheiat conturile după doar 59 de minute cu numărul 16 mondial (22 de ani). Mertens a condus cu 1-0, dar Halep a presat continuu, desprinzându-se rapid în primul set la 3-1. Belgianca a mai reuşit să ia un ghem (3-2), însă Halep nu i-a lăsat nicio şansă şi a încheiat cu 6-2, după 36 de minute. Actul secund a fost dominat şi mai clar de româncă (6-1), Simona reuşind chiar două break-uri la zero.

Halep a avut un as în acest meci, a comis o dublă greşeală, a avut procentaje remarcabile la punctele reuşite cu ambele servicii (63% la primul, 70% la al doilea), a adunat 16 winners şi a comis 13 erori neforţate. Mertens a reuşit un as, a comis patru duble greşeli, procentajele sale la serviciu fiind mai mult decât modeste (48% la primul, 28% la al doilea), a reuşit 13 mingi direct câştigătoare şi a contabilizat 22 de erori neprovocate.

„Cred că a fost un meci bun şi felul în care am jucat îmi dă încredere că am făcut totul bine până acum. Nu este deloc uşor să joci împotriva lui Mertens. Am jucat la Madrid contra ei şi am simţit că este foarte agresivă. Vrea să joacă rapid, aşa că azi cred că am făcut acelaşi lucru. Am fost puţin mai puternică în momentele importante. Primele ghemuri sunt foarte importante şi după ce m-am relaxat, am putut juca puţin mai bine. Nu a fost la fel de uşor pe cât arată scorul. Toate meciurile sunt grele. Este o adversară foarte dificilă. A trebuit să fiu atentă la fiecare minge”, a declarat românca.

Halep a câştigat şi prima sa partidă cu Mertens, la Madrid, în turul al doilea, cu 6-0, 6-3 (în niciunul din meciuri belgianca nu a luat mai mult de trei ghemuri).

Românca şi-a asigurat un cec de 380.000 euro şi 430 de puncte WTA.

Angelique Kerber (numărul 12 mondial) va fi adversara Simonei Halep în sferturile de finală. Sportiva din Germania s-a calificat între ultimele opt, după ce a trecut fără emoţii, scor 6-2, 6-3 de favorita publicului, Caroline Garcia (numărul 7 mondial).

Sfertfinalistă o singură dată la Paris (2012), nemţoaica şi-a egalat cea mai bună performanţă, după ce a etalat un joc extrem de solid. De altfel, pe tot parcursul Roland Garros 2018, Kerber a jucat bine, ajungând în sferturi fără a pierde vreun set. Pentru un loc în semifinalele competiţiei, germanca se va lupta cu Simona Halep, într-o reeditare a semifinalei de infarct de la Australian Open 2018. Atunci, în penultimul act, reprezentanta noastră a rezistat eroic, impunându-se cu 6-3, 4-6, 9-7. Acea partidă, în care Halep a salvat două mingi de meci, e considerată încă de mulţi specialişti confruntarea anului în tenisul feminin.

Kerber şi Halep s-au întâlnit până în prezent de nouă ori, sportiva noastră câştigând cinci dintre dispute. Paradoxal, în singura confruntare de pe zgură dintre cele două Angelique Kerber s-a impus cu un categoric 6-2, 6-2.