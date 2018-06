Ultimul amical pentru "tricolori"

« Alte stiri din categoria Sport

Reprezentativa României s-a antrenat ieri dimineaţă la Mogoşoaia, în vederea pregătirii partidei amicale cu Finlanda, pe care o va disputa în această seară, de la ora 20:30, pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti.

La şedinţa de pregătire au participat toţi cei 25 de jucători rămaşi sub comanda selecţionerului Cosmin Contra. Antrenamentul a durat aproximativ 90 de minute, la finalul căruia au exersat fazele fixe. „Am făcut o analiză după meciul cu Chile, mister ne-a arătat ceea ce am greşit şi acum suntem concentraţi pentru partida de mâine (n.r. - astăzi), cu Finlanda, pe care sper să o câştigăm. Pot să vă spun că am dat 100% la fiecare antrenament şi suntem pregătiţi să înfruntăm Finlanda. Ne aşteaptă un meci foarte greu, este o echipă tipic nordică, de aceea cred că va fi un meci asemănător cu cel împotriva Suediei”, a declarat ieri Cristian Manea.

Şi selecţionerul Cosmin Contra speră ca meciul cu Finlanda să fie un ultim test înainte de partidele din Liga Naţiunilor, competiţie care asigură calificarea la Euro. „E o perioadă dificilă pentru că, după un sezon încărcat şi o vacanţă de câteva zile pentru unii, cantonamentul e dificil din punctul de vedere al intensităţii. Eu cred că mesajul pe care l-am transmis, că trebuie să continuăm pe drumul pe care am început, a fost bine primit şi sper că la meciul cu Finlanda vom vedea un joc mult mai consistent, mai apropiat de cel din meciul cu Suedia. Pentru că Finlanda este apropiată de Suedia ca mentalitate, tipic nordică. Sper să fim inspiraţi, să câştigăm fiecare meci şi să ne prezentăm cât mai bine la începerea Ligii Naţiunilor, în septembrie. Aceste meciuri amicale au fost făcute pentru a avea o idee clară la începerea Ligii Naţiunilor. Ca să-mi fac o idee despre fiecare jucător, trebuie să-i văd cum joacă, dar eu în mare parte am în cap ideea despre cum vreau să încep meciul cu Muntenegru. Sper ca până la ora meciului cu Muntenegru să nu fie probleme medicale, să-mi duc ideea până la capăt. Le voi da şansa tuturor”, a spus Cosmin Contra.

Pe de altă parte, antrenorul echipei naţionale consideră că rezultatele elevilor săi nu sunt respectate, spunând că analizele ar trebui să cuprindă şi alte aspecte, precum vârsta fotbaliştilor sau numărul debutanţilor.