Halep, pregătită de duelul cu Kerber

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea germană de tenis Angelique Kerber va fi adversara româncei Simona Halep în sferturile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Roland Garros. Angelique Kerber, locul 12 WTA, a fost un timp lider mondial, poziţie deţinută acum de Simona Halep.

Simona Halep a prefaţat meciul de astăzi, de la ora 15:00, cu Angelique Kerber, de la Roland Garros. Cele două par a fi în formă maximă înainte de confruntarea directă din sferturi. „De fiecare dată a fost greu cu ea (n.r. - Kerber), şi mă aştept să fie la fel. Sunt pregătită mental, sunt pregătită fizic. Sunt gata să înfrunt această provocare şi sunt gata să mă bucur de ea. Cred că lucrul pe care l-am învăţat în trecut este că trebuie să mă bucur mai mult şi să fiu recunoscătoare că sunt în această postură, că am şansa să dau tot ce am, aşa că voi face fix asta. Nu cred că se va schimba foarte mult. Stilul ei e acelaşi pe toate suprafeţele. Mă bazez şi pe antrenor, care îmi face planul de joc”, a spus Halep, potrivit treizecizero.ro.

Kerber i-a pus foarte multe probleme lui Halep, în ianuarie, la Australian Open. Atunci, Simona a salvat două mingi de meci, înainte de a se impune în decisiv, scor 9-7. Dacă la Australian Open Halep a fost sâcâită de la începutul turneului de o accidentare, acum ea se află în plenitudinea forţelor. O veste excelentă, având în vedere că mai are trei meciuri pentru a intra în istorie. „Mă simt uşoară, simt că pot alerga oricât. Vreau să câştig minge după minge, punct după punct”, a mai spus cea mai bună jucătoare din lume.

Fără set pierdut la Roland Garros 2018, germanca este convinsă că meciul cu Halep va fi unul foarte echilibrat, la fel ca la Australian Open. „A fost un meci foarte lung atunci. Cred că amândouă am jucat defensiv la Australian Open, dar între timp am devenit mai agresive. Ştiu exact ce mă aşteaptă, dar consider că important va fi să iau meciul în mână. Trebuie să fiu extrem de agresivă şi să fructific orice şansă avută. Dar sunt de părere că ne va aştepta un nou meci lung... Nu vreau însă să pun multă presiune pe mine, vreau doar să mă bucur de tenis, să mă mişc cât mai mult. Nu mi-am propus un obiectiv înainte de Roland Garros, m-am canalizat pe fiecare meci în parte”, a spus Kerber, conform wtatennis.com.

Kerber şi Halep s-au întâlnit până în prezent de nouă ori, sportiva noastră câştigând cinci dintre dispute. Paradoxal, în singura confruntare de pe zgură dintre cele două Angelique s-a impus cu un categoric 6-2, 6-2.