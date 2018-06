Ion Ţiriac o atacă din nou pe Serena Williams

« Alte stiri din categoria Sport

Conflictul dintre Ion Ţiriac şi Serena Williams pare să se reaprindă. Cel puţin aşa lasă de înţeles fostul mare jucător, după ce aflat că Serena s-a retras şi de la Ronald Garros. „Toţi aceşti «monştri», care sunt nişte personalităţi enorme, din când în când, fac lucruri care nu ar trebui să se facă. La Madrid era (n.r. - Serena Williams) pe tablou până în ultimul moment, apoi s-a retras. La Roma era pe tablou până în ultimul moment şi s-a retras. Aici (n.r. - la Roland Garros) există o regulă că nu ai voie în costumele în care ea s-a prezentat la turneu şi, totuşi, au acceptat. Cu tot respectul pentru Serena, trebuie să respecte regulile. Acum, se retrage din meciul pe care-l aşteptau 20.000 de spectatori. E păcat pentru sport în general”, a spus Ţiriac.

Scandalul a pornit de la o declaraţie a lui Ion Ţiriac, din urmă cu o lună, când fostul mare jucător a spus: „Serena Williams are 36 de ani şi 90 de kilograme! Aş vrea să văd altceva, aş vrea să mai văd o jucătoare precum Steffi Graf”. Apoi, răspunsul Serenei nu s-a lăsat aşteptat la acea vreme: „Voi vorbi cu el, credeţi-mă! O să am o discuţie cu el. Este un comentariu ignorant, o declaraţie sexistă! Poate că este un om ignorant”. Ulterior şi-a anunţat retragerea de la turneul WTA de la Madrid, patronat chiar de către afaceristul român.

La Ronald Garros, Serena Williams şi-a anunţat retragerea înaintea meciului cu Maria Şarapova, din optimile de finală.

Fostul lider mondial are 23 de Mari Şlemuri câştigate (şapte Australian Open, trei Roland Garros, şapte Wimbledon şi şase US Open) şi se află pe locul 2 în ierarhia all-time. A depăşit-o pe Steffi Graf (22), dar se află cu unul în urma lui Margaret Court (24). Per total, Serena are în palmares 72 de trofee, având 785 de victorii şi 132 de înfrângeri, iar banii câştigaţi din tenis sunt pe măsură: 84.525.911 de dolari.